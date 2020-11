Cuentas de luz: Jobet revela que realizó gestiones con eléctricas para extender beneficios por clientes morosos, pero estas se negaron

Vuelve al debate el polémico proyecto de ley de servicios básicos, iniciativa que prohíbe cortar o suspender los servicios de luz, gas y agua al 60% de la población más vulnerable durante la pandemia. Hace unos días los senadores Yasna Provoste (DC) y Carlos Bianchi (Ind.) presentaron un proyecto de ley que amplíe los plazos (hasta abril) para que a los clientes morosos no se le corten sus servicios, pues la iniciativa actual caduca este viernes. De no haber una extensión, las compañías podrían comenzar a cortar el agua, la luz y el gas de red.

Esta mañana se comenzó a discutir el proyecto en la Comisión de Economía del Senado, instancia en la que fue invitado el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien aseguró que conversó con las compañías eléctricas para que voluntariamente extendieran el beneficio para los clientes más vulnerables, pero que se negaron. La autoridad hizo la comparación además con las sanitarias, que la semana pasada informaron extender el beneficio voluntariamente hasta abril.

“Confieso que tuve la misma conversación con las empresas eléctricas y lamentablemente no tuve buena acogida. Me hubiera encantado que las empresas eléctricas también, teniendo en consideración por la situación que pasan sus clientes, hubieran hecho un gesto como el que hicieron las sanitarias y lamentablemente no lo hicieron, por lo tanto tiene mérito que tengamos la discusión”, manifestó Jobet.

En esa misma línea agregó, que “tenemos que alivianar la carga a las familias que necesitan ayuda, pero generar incentivos para que los que puedan pagar, lo hagan porque eso es lo que le da sustentabilidad a la operación de las compañías, asegura que se sigan prestando los servicios y ayuda a que las compañías puedan sustentarse”.

Ante esto, informó que le parece que un camino posible a explorar la opción de extender la ley por 180 días más el beneficio para los clientes que no puedan pagar sus cuentas de servicios básicos.

Se busca avanzar rápidamente con el proyecto y ya se encuentran en la Comisión votándolo para que luego pase a Sala a ser discutido.