Cyber Day: Sernac detecta incumplimientos a la Ley del Consumidor y oficia a empresas

En el marco del pasado CyberDay, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó una análisis del comportamiento de las empresas participantes tanto oficial como no oficialmente, detectando varios hechos que podrían considerarse infracciones a la Ley del Consumidor.

Esto, a través de los reclamos recibidos, alertas en redes sociales, monitoreos de los sitios web e información de plataformas especializadas en seguimiento de precios como Knasta y Ofertas Shark.

Lo último en Pulso

El Sernac pudo constatar hallazgos que podrían caer en publicidad engañosa, como precios que fueron subidos previos al evento y que volvieron a su precio original durante el CyberDay para aparecer con descuento.

Por ejemplo, en un producto Sérum Clinique en Paris.cl que originalmente tenía un precio cercano a los $100.000 y que se subió previo al evento a $198.900. El precio del Cyber fue de $69.000, promocionado como un descuento de 65%, sin embargo, era sólo de un 30% sin la “inflación” de precios.

Adicionalmente, el servicio declaró que pudo corroborar casos donde las empresas no respetaron el precio publicitado o porcentajes de descuentos que no eran válidos para todos los medios de pago.

Sernac relató que un caso de una compañía que no respetó el precio de oferta fue la venta del juguete “Guante Súper Puños Gamma Hulk Avengers”, comercializado por Falabella.com. Si bien se ofrecía a $19.990 por oferta del evento, al agregarlo al carro de compras el precio volvía al original de $33.990.

Al respecto, Falabella dijo que se trataría de un caso aislado, donde no se habría realizado una compra por parte del consumidor.

Por otro lado, en los casos en los que el porcentaje de descuento no fue válido para todos los medios de pago, la entidad mencionó el caso de SP Digital, participante no oficial del evento, cuya oferta del Mouse Logiteh G con un 41% de descuento sólo era válido para transferencias. Para otros métodos era de un 38%, pero eso no fue informado oportunamente, según dice el Sernac.

“A juicio de Sernac, si bien este tipo de situaciones fueron acotadas, es relevante tomar las medidas para evitar que se repitan en eventos futuros, pues afectan los derechos de las y los consumidores”, declaró la institución.

A raíz de esto, la entidad anunció que ofició a las empresas para obtener más detalles, y en caso de comprobar los incumplimientos tomará las acciones pertinentes para resguardar los derechos de los consumidores. “Por otro lado, la entidad fiscalizadora remitirá los hallazgos a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), para que tome las medidas pertinentes, y de esta forma evitar que este tipo de situaciones se repitan a futuro”, anunciaron.

Al respecto, falabella añadió que si bien los casos analizados por el Sernac corresponden a excepciones, pondrá a disposición la información requerida.