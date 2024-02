De Gregorio critica recorte de 100 puntos base de la tasa de interés, y llama al Banco Central a “apurarse”

Tras la primera Reunión de Política Monetaria del año, en la que el consejo del Banco Central decidió, tal como anticipaba el mercado, rebajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos base, pasando de 8,25% a 7,25%, el expresidente del instituto emisor y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio, criticó la decisión tomada por el ente rector, asegurando que “tiene que ser más fuerte, tiene que apurarse, porque tiene que llegar más lejos”.

“Cuando la inflación está en la meta, que es 3%, la tasa de interés de largo plazo normal para Chile en la política monetaria, es 4%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hoy día con la economía cerca de lo normal, un poquito más fría y con la inflación un pelito más alto, está con una Tasa de Política Monetaria 3,25% por encima de la tasa de largo plazo?” emplazó el economista en radio ADN.

Y agregó que, “entiendo que algunos pueden decir que si baja 200 puntos base agrega más volatilidad en el mercado. Sí, es algo que debería ser capaz de absorber. ¿Va a subir el dólar? Sí, puede que suba algo, pero no se va a descuadrar. Cuando hablamos de diferenciales de más o menos 100 puntos base, es como 1% que pueda tener de impacto en el tipo de cambio (…) Yo creo que se podría haber hecho. Ahora, son problemas de juicio”.

El expresidente del Banco Central también llamó a la entidad a adoptar una “dosis que podría ser mayor”. “La economía chilena desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2023 no ha crecido nada. Si se hace un gráfico del Imacec desestacionalizado, ves que incluso noviembre 2023 está un poquito más bajo que 2021. O sea, la economía ha estado plana”.

En cuanto a la cifra de variación del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a diciembre, de -1%, el economista aseguró que era un problema y sostuvo que “el Banco Central debiera ajustar su calendario a un calendario en el cual, cuando toma sus decisiones, tiene las cifras más cerca (…) ellos (Banco Central) no conocen el Imacec aunque lo producen. El Imacec se termina cortando en la noche y tampoco el banco interviene”

De Gregorio critica baja de 100 puntos en la tasa, y llama al BC a apurarse

Por otro lado, De Gregorio se refirió al retiro de la esfera pública del expresidente Ricardo Lagos, de quien fue triministro. “Yo siempre digo que es importante tener un jefe, una persona que uno admire (…) Y Ricardo Lagos es de los que más me ha llamado la atención, es una persona de la que aprendí mucho. Le tengo profundo afecto y admiración (…) Me dio discusiones, me dio vuelta la mano un montón de veces. Tenía liderazgo, tenía capacidad de decir y de discutir de igual a igual a puertas cerradas en profundidad y de tener una gran convicción del país. Le tengo profundo respeto, admiración y agradecimiento por lo que aprendí de él”.