Dejar la plata en la AFP, evaluar el beneficio del APV o utilizar la cuenta 2: Las recomendaciones tras el retiro del 10%

La economista y ex directora de CFA Society Chile, Gabriela Clivio, el cofundador de Fintual, Omar Larré, y el columnista de Pulso y conductor de Información Privilegiada de Radio Duna, Gonzalo Restini, dialogaron sobre las posibilidades de inversión tras el retiro del 10% de los fondos previsionales en una nueva edición de Conversaciones LT.

Uno de los primeros consensos del encuentro fue que para una persona joven que piensa en su jubilación, la mejor opción es no retirar el dinero.

Otra de las recomendaciones para este grupo etario, que no esté pensando en su jubilación, fue destinar estos recursos a la cuenta 2 en su Administradora de fondos de pensiones (AFP). Esto, dado que su apertura y mantención no se le cobra una comisión. “Es una opción para alguien que quiere seguir invirtiendo y que no quiere cambiarse de su AFP”, comentó Larré.

Mientras que, Clivo señaló que “es el beneficio de tener el dinero invertido, poder sacarlo de una forma más flexible y sin estar afecto de impuestos”.

Por otro lado, la economista destacó que este proceso permitió “tener claro lo que se dijo desde el principio, cuando se pasó a este sistema de capitalización individual, que el dinero que estaba en las AFPs es de cada uno”.

Inversión en APV

El panel de conversación también coincidió que a la hora de invertir en el Ahorro Previsional Voluntario (APV) era una mejor opción para gente sobre los 35 años. Las razones fueron que si bien, los fondos A y B tienen beneficios, el cobro de las comisiones por la administración de este dinero podría hacer que tal oportunidad desapareciera.

“Tengo que tomar en cuenta que tiene una administración y esa comisión puede llevar a quemar esa comisión”, dijo Larré. Mientras que, Restini agregó que “lo que se está haciendo es sacar una plata de las AFP, que tiene la comisión prepagada, y se mete a un vehículo que tienes comisiones por pagar”.

Ante este escenario, el llamado que hicieron en el panel fue comparar la comisión que se va a pagar, hasta jubilarse, por la administración de estos dineros en el APV, contra la ganancia que se va a obtener por destinar el dinero retirado del 10% a este vehículo de inversión.

Sobre otros instrumentos de inversiones, los panelistas hicieron un llamado a invertir en productos que renten más que la inflación y que el manejo de estos recursos queden en personas con conocimientos dado la complejidad de mover estos recursos y obtener rentabilidad en el día a día.

Respecto a cómo ha impactado este proceso a la Administradora General de Fondos y fintech, Fintual, Larré comentó que “hay un aumento en la cantidad de cuentas. Estamos viendo un flujo de apertura de cuentas de más de 250 al día, que es un peak comparado al histórico”.