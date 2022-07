Deloitte crea la primera mesa nacional de ESG

Con el objetivo de ser un nexo entre empresas, organizaciones y reguladores, Deloitte Chile lanzó la Mesa Nacional de ESG, en línea con la tendencia de incorporar cada vez más los factores medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa en el sector privado.

La instancia, que tendrá una serie de actividades, será guiada por un directorio que compartirá las tendencias regulatorias en esta materia y presentará las mejores prácticas para abordar las temáticas ESG. Este estará compuesto por María Gloria Timmermann, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad en la Bolsa de Santiago; Jeannette Von Wolfersdorff, escritora y Directora de Fundación Chile; Arturo Rodríguez, Líder Senior de Mercado Iberoamérica en The Value Reporting Fundation; Eduardo Alfonso Atehortua Barrero, Head of Latam at Principles for Responsible Investment. Además, Patricio Valenzuela Concha, Director General de Regulación de Conducta de Mercado, participará como colaborador de esta instancia.

“Actualmente, las empresas se enfrentan a un escenario muy diferente a como era hasta hace algunos años, con las nuevas regulaciones de los entes fiscalizadores, compromisos internacionales y nuevas tendencias tanto de consumidores, inversionistas y la sociedad en su conjunto”, comenta David Falcón, socio de Risk Advisory en Deloitte, quien agrega además que “esto significa un desafío importante para las organizaciones, el cual debe ser abordado con la profundidad que requiere”.

Además, el espacio contará con la participación de Christian Durán, Socio Líder de Risk Advisory (RA) en Deloitte; y con David Falcón. Las sesiones plenarias se continuarán realizando de manera bimestral, convocando a aquellas personas que tengan relación o interés en las temáticas vinculadas a ESG.