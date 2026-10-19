Desde “gestión imprudente” hasta pedir el cargo a los ejecutivos: la arremetida de los exministros de Hacienda Briones y Grau contra las AFP

Suman y siguen las críticas contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en medio del debate público generado a partir de la fuerte caída que mostró entre enero y septiembre la rentabilidad del Fondo E , el más conservador del sistema.

A las declaraciones de la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central, exreguladores y excandidatos presidenciales se sumaron ahora cuestionamientos de dos exministros de Hacienda.

“Yo creo que no hay nadie en el mercado que no lo subraye, salvo, probablemente, la AFP hoy día, o la Asociación de AFP, de que esto fue una gestión imprudente ”, dijo Ignacio Briones en conversación con Radio13C.

En su análisis, el presidente de Horizontal, profesor y senior fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), y director de Tenpo Bank Chile y ex titular de Hacienda en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, salió al paso también del llamado de atención que hicieron las AFP respecto de que ellas también perdieron y salieron perjudicadas.

“Lo que pasa es que perder con plata de uno no es ningún problema. O sea, uno puede ir al casino con su plata y perfecto, viva la libertad (...) Pero con plata de uno”, sostuvo el economista, en referencia a que se perdió plata de los afiliados al fondo donde están las personas próximas a jubilar.

Ignacio Briones acentuó sus críticas contras las administradoras por no reconocer el error porque, finalmente, socava la legitimidad del sistema que sostiene a las pensiones de pensiones del país.

“Parece que los únicos que dicen que está todo regio son ellos , y ese es parte del problema. Porque a mí me parece que lo obvio cuando uno comete errores es poner la cara , es asumir responsabilidades, que acá haya responsables, y dar una señal de legitimidad respecto a una industria que es fundamental para Chile”, afirmó.

Y aunque Briones admite que todas las inversiones de las AFP se hicieron en el marco de lo legal (“no hay nada ilegal”), de cualquier modo afirmó que resultó en “algo” que golpeó a afiliados y a la confianza sobre el sistema.

“Pero si todavía sigues diciendo que no hubo nada dañino, como que....no sé, como que no conversa, ¿no? Y cuando tú das unas explicaciones que realmente son inverosímiles, no sé, es jugar, me parece a mí, con el afiliado que requiere una explicación ”, afirmó.

Ejecutivos deben responder con sus cargos

Casi en la misma linea Briones estuvo el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien criticó la operación que desató las pérdidas pero especialmente las explicaciones que, hasta el momento, han dado las AFP.

“Aquí no se han hecho locuras ni cosas fuera de la norma ni de la ley”, dijo León Fernández de Castro, el presidente de las AFP en una entrevista con Pulso. El dirigente gremial, entre otras cosas, defendió cómo estas empresas ejecutan las inversiones y que asumen el riesgo que corresponde para las tasas de largo plazo que requiere tener el Fondo E.

En tal contexto, Grau dijo de manera enfática que las explicaciones que hasta el momento han dando las administradoras no son razonables, incluso si esa misma estrategia generó rentabilidades en 2025 y años anteriores.

“El problema es que estos eran los fondos para las personas que están próximas a jubilarse y por eso mismo que la idea de estos fondos es que la rentabilidad sea un poco menor, pero también te expongas a menos riesgo”, sostuvo en radio Infinita.

Grau dijo que el hecho de que les haya ido bien el año pasado y muy mal en 2026 es precisamente la definición de riesgo.

“El mandato en esto era que el Fondo E y también el Fondo D no tienen que estar expuestos a ese nivel de riesgo. Entonces creo que se tomaron decisiones equivocadas, diría más que eso, porque esto fue advertido, temeraria, explotando eventualmente un instrumento financiero que estaba pensado para otra cosa”, afirmó.

Pero Nicolás Grau fue más allá de las críticas y apuntó directamente contra los ejecutivos de las AFP que tomaron esa decisión que generó una caída de más de 10% en la rentabilidad del Fondo E entre enero y septiembre.

“Parte de la responsabilidad tiene que ser de los ejecutivos. Hay que ver bien la gobernanza de la AFP, pero a mí me parece que lo primero que debiera ocurrir es que todos los ejecutivos que estuvieron detrás de estas decisiones tengan alguna consecuencia respecto a sus cargos. Eso es lo primero que uno esperaría”, sostuvo el investigador visitante del Departamento de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.