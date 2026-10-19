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    “Una deducción enorme de puntos”: los graves castigos que arriesga el Manchester City por infringir fair play financiero

    Daily Mail publicó la sanción que podría recibir el cuadro ciudadano citando a "fuentes conocedoras del proceso" por faltas a las normas de la Premier League.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Manchester City. Foto Instagram Servicios / La Tercera

    El Manchester City podría enfrentar una sanción histórica en la Premier League. Según ha dado a conocer el medio Daily Mail en la que citan a “fuentes conocedoras del proceso”, el castigo que toma más fuerza por el incumplimiento del club a las normas financieras de la Premier League, sería una deducción de puntos que provocaría el descenso del cuadro a la Championship, además de una millonaria multa.

    Con esto, la sanción sería aplicada en la temporada en curso, aunque también está la posibilidad de que también se genere una resta de unidades que afectará también en la próxima temporada.

    Esta situación podría dificultar el regreso inmediato del City a la Premier League y mantener al club un año más en la segunda categoría del balompié inglés.

    “La información en poder de fuentes conocedoras del caso indica que la sanción más probable consiste en la deducción de un enorme número de puntos, de modo que se garantice el descenso del Manchester City a la Premiership, junto con una multa económica colosal”, asegura la publicación.

    También es posible que la sanción incluya la deducción de más puntos, lo que llevaría en la práctica a que el Manchester City permanezca en la Premiership durante al menos una temporada adicional. Y la Premiership no estará obligada a aceptar esta sanción contra uno de sus clubes, pero es probable que la apruebe”, agrega.

    Una sanción histórica

    Hace algunas semanas, la Premier League entregó su sentencia en contra del Manchester City y lo declaró culpable de una serie de irregularidades cometidas entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, lo que expone a los Citizens a graves sanciones.

    Richard Masters, el CEO de la Premier League, explicó la resolución. “La decisión principal establece los hechos de lo sucedido en el Manchester City durante este período. Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década”, declaró.

    “Esto también justifica la decisión de la Premier League de seguir adelante con este caso contra el Manchester City. Si bien el proceso hasta la fecha ha sido largo y difícil, la Liga se ha mantenido firme en su determinación de que los hechos se establezcan de forma independiente”, estableció.

    Los cargos son categóricos. “El Manchester City concertó contratos ‘ficticios’ (que tergiversaban el acuerdo real entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de recurrir a acuerdos ‘ficticios’ con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes”, consigna el primero.

    El segundo es igualmente grave. “El club presentó cuentas inexactas y ocultó la situación real de sus finanzas a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol”, consigna.

    El tercero tiene alcance internacional. “El Manchester City incumplió de manera significativa los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA”, apunta.

    “Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City incurrió en múltiples incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la Liga (se confirmaron tres de las cuatro infracciones alegadas)”, establece el cuarto.

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