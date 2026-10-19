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    Política

    El día en que emplazó a Kast flanqueado por republicanos: la puesta en escena de Kaiser que incomodó a Chile Vamos

    Araya y Bassaletti, en representación de su colectividad, se sumaron al acto de conmemoración del 18-O que organizó el Partido Nacional Libertario, en que Kaiser exigió que el Mandatario cumpla con indultar a uniformados. El acercamiento molestó a la centroderecha, dentro de la que lamentan que sus aliados decidan acercarse a quienes se autodefinen como "oposición amistosa".

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Fiel a su estilo, este domingo el exdiputado Johannes Kaiser volvió a emplazar al Presidente José Antonio Kast. El líder del Partido Nacional Libertario (PNL) aprovechó la conmemoración de los siete años de las masivas protestas de octubre de 2019 para exigir que el Mandatario cumpla con la promesa de indultar a uniformados condenados en el marco de esas manifestaciones.

    Quiero hacer aquí un llamado nuevamente al Presidente de la República a cumplir con sus compromisos previos (...), a hacerse cargo de los destinos individuales de cada uno de estos hombres y mujeres que han jurado por la patria y que salieron a servir a nuestro país a hacer cumplir la ley”, sostuvo en un punto de prensa.

    “Señor presidente, hay un proyecto de ley de indulto general que está esperando su respaldo y patrocinio en el Senado. Respáldelo, patrocínelo. Es lo menos que se merecen nuestros uniformados para salir de esta pesadilla en las que los metieron la extrema izquierda”, agregó Kaiser.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La novedad de este último emplazamiento es que, detrás de él, hubo dos diputados del Partido Republicano, la colectividad fundada por el Presidente Kast: Cristián Araya y Enrique Bassaletti. Ambos fueron invitados por el PNL a entregar una ofrenda floral al monumento a los Mártires de Carabineros de Chile en el marco del 18-O.

    Araya explicó que asistió en representación del Partido Republicano. De hecho, contó que “el presidente del partido, el senador Arturo Squella, estaba invitado. Se excusó, pero nos solicitó especialmente que asistiéramos y tomáramos la palabra en representación del partido”.

    6 DE ABRIL DEL 2026 DIPTADO CRISTIAN ARAYA DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El diputado, además, planteó que “más allá del tono del discurso del PNL, coincidimos plenamente en lo planteado y quisimos estar presentes en una actividad en reconocimiento de Carabineros de Chile por todo lo obrado para el sostenimiento de nuestra democracia y del orden en el intento golpista de octubre de 2019 (...). Esperamos que muy pronto la solicitud y el llamado que se realizó en ese evento a indultar a carabineros y militares (...) se concrete”.

    Por su parte, esta mañana, en conversación con La Tercera, Bassaletti sinceró que no le gustan los emplazamientos de libertarios hacia el Mandatario por los indultos. “No me gusta, porque yo no sé si eso es contraproducente o ayuda. (Si al Presidente lo) torearan de esa manera, chuta, no sé si sería un estímulo muy favorable”.

    Desde el Partido Republicano explican que la colectividad estaba en conocimiento de la asistancia de los diputados a la actividad . También desdramatizan que hayan compartido el espacio con libertarios, pues comparten el fondo de la convocatoria. Eso sí, dejan claro que las declaraciones de Kaiser son de su exclusiva responsabilidad.

    Los indultos, en concreto, son un tema sensible para republicanos. En la colectividad coinciden con los libertarios en la necesidad de concretarlos pronto. Pero, al ser el partido fundado por Kast, intentan no hacer exigencias públicas en torno a esa promesa. De todas formas, algunas voces lo han hecho. “Si usted indulta, créame que vamos a subir varios puntitos”, le dijo el diputado Diego Vergara al Presidente, a través de Radio Agricultura.

    09-07-2026 DIEGO VERGARA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El acercamiento de los republicanos a los libertarios no es nuevo. En la colectividad que encabeza el senador Arturo Squella han reconocido que ellos ven como un aliado natural al partido de Kaiser, incluso por sobre que Chile Vamos, con quienes hoy comparten en el gobierno.

    Pese a que los republicanos han marcado distancia públicamente con sus aliados, en la coalición que reúne a la UDI, Renovación Nacional y Evópoli de todas formas genera molestia que diputados del partido de Squella decidan acercarse a una colectividad que no forma parte del oficialismo y que, en ocasiones, tiene un tono crítico con Kast.

    “Hay diputados que lo que hacen es hablarle a su propio electorado, a quienes votaron por ellos bajo ciertas consignas. Consignas con las que el Presidente de la República ha sido cauteloso y se ha ido alejando. Ahora, también responde a palabras de algunos parlamentarios republicanos que han dicho que sus aliados naturales son el PNL,” lamentó la vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN).

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Kaiser, quien desde ya es mencionado como carta presidencial, y su partido son conscientes del peso que tiene. Según el mismo exdiputado ha dicho, son ellos los que ponen la música en la actual administración. En parte, en Chile Vamos coinciden: ven que republicanos es proclive a inclinarse hacia las posturas de los libertarios, quienes se autodefinen como “oposición amistosa”, para evitar ser percibidos como una derecha “menos valiente” que la del exparlamentario.

    El mejor ejemplo de eso, sugieren en Chile Vamos, fue la vez que republicanos decidió impulsar la acusación constitucional contra Nicolás Grau (Frente Amplio) en alianza con los liberarios pese a que, desde un principio, se anticipaba que no estarían los votos.

    En Chile Vamos han intentado tender puentes dentro de la derecha. La UDI, por ejemplo, se encargó de invitar uno a uno a los presidentes de partido de la derecha para firmar una declaración conjunta por el 18-O el viernes pasado. Sin embargo, el PNL acusó que no fue convocado y se mantuvo al margen de ella.

    Sumado a ese acto, la UDI ha sido el principal promotor de la necesidad de conformar una coalición que agrupe a todos los partidos de la derecha para disputar en conjunto la presidencial. Esto en el entendido de que Kast se fijó como objetivo entregar la banda a alguien de su mismo sector. Tampoco han encontrado una buena recepción con esa ofensiva.

    La presencia de Araya y Bassaletti en el punto de prensa convocado por Kaiser no fue el único acercamiento entre libertarios y republicanos este fin de semana. Los diputados José Antonio Kast Adriadola, Benjamín Lorca y Chiara Barchiesi, todos militantes del partido fundado por Kast, asistieron al Expofamily el sábado, evento que congregó en Las Condes a referentes de la derecha internacional. Johannes Kaiser fue uno de los protagonistas de la instancia.

    Antes del evento, Agustín Laje, uno de los expositores de Expofamily y referente libertario, dio una entrevista a Mara Sedini, transmitida por el programa Sin Filtros. No ocultó sus críticas a Chile Vamos, coalición que ha destacado por moderar la agenda republicana que caracterizó al hoy Mandatario en tiempos de campaña.

    El gobierno de Kast no tendría que condicionar su rumbo por lo que dicen aquellos que salieron quintos. Los que salieron quintos en las elecciones que sean muy bienvenidos en el gobierno, desde luego, pero para cumplir la agenda de la derecha, porque la agenda de la vieja centroderecha evidentemente no tiene votos”, planteó.

    Más sobre:PolíticaIndultosLa Tercera PMPartido RepublicanoPartido Nacional LibertarioLa MonedaJohannes Kaiser

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