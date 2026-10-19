La Moneda oficializará esta semana a Gonzalo Arenas como nuevo subsecretario y se pone en marcha nuevo diseño comunicacional

Ya es un hecho. En los pasillos de la Universidad San Sebastián (USS) confidencian que solo resta formalizar la renuncia de Gonzalo Arenas al decanato de Derecho para que el exdiputado de la UDI se incorpore al gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, varios de quienes han compartido con él en la casa de estudios ya lo han felicitado por su nuevo desafío: reemplazará a José Francisco Lagos en la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) .

Su llegada, prevista para este miércoles, permitirá concretar el rediseño comunicacional que viene trabajando el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado junto al director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela, según informó La Tercera hace días. Una apuesta que busca corregir las falencias del esquema actual y dotar de mayor peso político a una repartición que, históricamente, ha tenido un papel más administrativo que protagónico en la relación del gobierno con la ciudadanía.

Desde la salida de Mara Sedini de la Segegob, el 19 de mayo pasado, la vocería institucional quedó radicada en Alvarado, quien asumió esa función junto con sus responsabilidades en Interior.

En tanto, la vocería de contingencia ha recaído en el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien ha debido responder por distintos temas de la agenda diaria del Ejecutivo, además de cumplir el rol de su cargo en la gestión de emergencias, en un período marcado por episodios meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño .

Lagos, por su parte, mantuvo un perfil más bajo, con escasas intervenciones públicas y una presencia limitada en los espacios donde se definen las principales decisiones comunicacionales.

La idea de Alvarado es que Arenas tenga mayor capacidad de interlocución política y de coordinación con las distintas autoridades . Para ello, su llegada requiere una relación de confianza tanto con el Presidente como con el biministro y el director de Comunicaciones y Contenidos, quienes han trabajado en ordenar los mensajes del Ejecutivo y establecer una pauta más estructurada de vocerías.

El plan contempla una instancia general al inicio de la semana, intervenciones sectoriales para abordar las distintas áreas de gestión y un balance periódico de los principales hitos del gobierno. El objetivo es evitar las descoordinaciones y contradicciones que han alimentado las críticas al funcionamiento del equipo político y comunicacional.

Así, mientras los partidos oficialistas han insistido en la necesidad de recuperar la figura de un ministro vocero dedicado exclusivamente a esa tarea , La Moneda avanza en una fórmula distinta, propuesta por Alvarado y Valenzuela. La llegada de Arenas no resuelve esa aspiración de las colectividades, que han planteado la conveniencia de volver a separar Interior y Segegob.

El movimiento, en cambio, apunta a reforzar el esquema vigente mediante una subsecretaría con mayor protagonismo político y una distribución más clara de las funciones comunicacionales. Se trata del reacomodo que La Tercera adelantó a comienzos de octubre, cuando en Palacio ya trabajaban en una nueva estructura para las vocerías y buscaban una figura que pudiera asumir el cargo de Lagos con mayor incidencia en las decisiones.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Alvarado, hasta la semana pasada, tenía dos nombres sobre la mesa: Arenas y Pablo Prieto, el hijo del exparlamentario UDI. Sin embargo, decantó por el primero debido a que tiene más redes, tiene más experiencia política y además fue su asesor directo cuando fue ministro de la Segpres en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Prieto, en tanto, de acuerdo a las mismas versiones, tiene un perfil más de jefe de servicio y no de vocero.

El martes, según fuentes de gobierno, Arenas se reunió con el propio Presidente José Antonio Kast, quien le planteó el tema directamente, pero no fue hasta fines de la semana que se terminó de convencer de aceptar el desafío.

El perfil de Arenas

Abogado de la Universidad Católica, Arenas fue diputado de la UDI por el entonces distrito 48 de La Araucanía durante dos períodos consecutivos, entre 2006 y 2014. También fue candidato a la Convención Constitucional en 2021, sin resultar electo.

Su trayectoria incluye pasos por equipos de asesoría del segundo gobierno de Sebastián Piñera, particularmente en las áreas de Interior y Segpres, además de su trabajo como asesor en materias políticas y legislativas. En junio de 2024 asumió como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la USS, cargo que ahora dejará para incorporarse al Ejecutivo.

Uno de los episodios más recordados de su etapa parlamentaria ocurrió en agosto de 2009, durante una interpelación al entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. Arenas le lanzó varios documentos al secretario de Estado .

En sus opiniones más recientes, Arenas no ha estado ajeno al devenir del gobierno. Hace tres meses, en conversación con Radio La Metro aseguró que era partidario de incorporar al excandidato presidencial Franco Parisi.

“Yo creo que ahora un tema inteligente del gobierno debería ser incorporar más a Parisi, incorporar más al PDG. Yo creo que lo está haciendo. Yo por ejemplo habría nombrado a Parisi ministro, creo que tiene las capacidades y habría ayudado a conformar ese nuevo referente político”, aseveró.

Su llegada al gobierno supone, además, la incorporación de una figura de plena confianza del Presidente José Antonio Kast y del biministro Alvarado, con experiencia parlamentaria y conocimiento de las dinámicas partidarias, atributos que en La Moneda consideran relevantes para reforzar la coordinación con sus aliados.

Así, mientras se prepara el arribo de Arenas, en el Ejecutivo también se evalúan alternativas para el futuro de Lagos.

Una de las opciones que se ha planteado es que asuma un cargo internacional: la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), puesto que durante la administración anterior ocupó Sebastián Kraljevich. Por ahora, ese destino se mantiene como una posibilidad en evaluación .

El arribo de Arenas, en todo caso, ha sido tratado con elevado hermetismo en Palacio. De hecho, según transmiten en los partidos, no fue tema de conversación durante el comité político ampliado de este lunes. Es más, algunos plantean en privado sus dudas sobre la conveniencia de anunciar el ajuste en medio de la tramitación del Presupuesto 2027.

Luego de esta publicación, consultado el ministro Alvarado, evitó confirmar el nombre: “Los cambios no se anuncian, se hacen”.

De todas formas, durante la tarde de este lunes, el Presidente Kast acudió hasta la sede de la Universidad San Sebastián (USS) en Los Leones para participar del lanzamiento de los tomos 10 y 11 de “Historia de Chile 1960-2010”, donde pudo compartir con el aún decano de la casa de estudios y futuro subsecretario Gonzalo Arenas.