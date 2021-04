Gonzalo Arenas (UDI): “Las veces que hemos debilitado el principio presidencial nos ha ido mal como país”

Se define a sí mismo como un candidato que está dispuesto a llegar a todos los acuerdos posibles “que permitan tener una Constitución que represente a la gran mayoría de los chilenos”. Abogado, militante UDI y exdiputado entre 2006 y 2014, Gonzalo Arenas decidió ir como apuesta constituyente de la UDI en el distrito 22, que reúne a comunas como Collipulli, Victoria y Curacautín.

Afianzar el principio de autoridad y consagrar el derecho a la libertad religiosa, son dos de sus propuestas para llevar al Palacio Pereira. Además, el abogado asegura que se debe respetar la “tradición constitucional chilena” y que no es necesario partir de una hoja en blanco. “Sería decir que los 200 años que llevamos como país no hemos aprendido nada, no hemos articulado ninguna experiencia”, afirmó.

¿Cómo enfrenta el hecho de ser ex parlamentario y hoy candidato constituyente?

Creo que es un plus, una ventaja, porque en la constituyente se necesita gente con experiencia política, que ha trabajado en lograr acuerdos políticos. Una de las razones por las cuales me motivé a participar es porque consideré que podía ser un aporte para lograr acuerdos dentro de la Convención.

Su principal compromiso constituyente es “fortalecer el principio de autoridad”. ¿Esto implica que se requiere fortalecer la figura del Presidente?

Eso implica fortalecer todas las instituciones formales que ejercen el poder según la Constitución, no solamente el Presidente sino también al Congreso, el Banco Central, el Poder Judicial, la Contraloría, las policías. Si nosotros nos caracterizamos por algo, es por el respeto a los poderes formalmente establecidos. Un tema importante es que toda la Constitución manifieste ese principio de autoridad, es la base para tener un gobierno estable y duradero.

¿Y de qué otra manera reforzaría esas instituciones?

En el caso de las policías o de la seguridad pública se debe establecer claramente sus atribuciones y el respaldo que el Estado le da a sus órganos para poder ejercer sus funciones. Hoy día las policías no están cumpliendo ni siquiera con el mínimo rol que está establecido en la Constitución. Deben tener respaldo político para poder ejercer todas sus atribuciones y que no se vean mermadas por razones políticas o comunicacionales.

Algunos candidatos han planteado que se debe apuntar a cambiar el sistema de gobierno. ¿Qué opina ante una posible transformación en esta materia?

No es adecuado. En el caso de la cultura política chilena, la tradición constitucional es que hemos sido siempre presidencialistas y las veces que hemos debilitado el principio presidencial, nos ha ido mal como país. La figura del Presidente de la República es parte de la esencia y del ADN de la cultura política chilena, por lo tanto, hay que mantener al Presidente como protagonista, que no implica que uno pueda quitarle atribuciones y fortalecer otros órganos.

¿Por qué sería necesario consagrar como un derecho la libertad religiosa y de culto?

Hoy día vemos que hay sectores políticos que tratan de reducir lo religioso y la fé a un tema exclusivamente privado, invocando el laicismo medio extremo. Con eso le cierran las puertas de participación a toda manifestación de fé o de creencias religiosas.

El distrito 22 al cual apunta reúne a varias comunas de la Araucanía, ¿estaría por establecer un Estado plurinacional o un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios?

Estoy a favor de un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y que la Constitución señale que somos un Estado multicultural pero no así plurinacional. Hay que ir a los conceptos que van a producir acuerdos constitucionales y no divisiones o conflictos constitucionales. La multiculturalidad es un concepto que a nivel internacional está muy estudiado y legitimado, se pueden conseguir los mismos objetivos sin poner en riesgo futuras divisiones dentro del sistema constitucional.

El Consejo para la Transparencia señaló que la norma entre los constituyentes debe ser de transparencia total y que en ocasiones se puede solicitar reserva. ¿Cuál es su postura frente a estas recomendaciones del CPLT?

Estoy de acuerdo en que ojalá sea lo más transparente posible para que la gente tenga acceso a las sesiones, a las actas. Al ser una institución electa democráticamente se debe someter más o menos a los mismos principios de publicidad transparente que, por ejemplo, el Congreso Nacional. No veo por qué tuviese estándares muy distintos.

Ha manifestado que hay que tener un respeto a la “tradición constitucional chilena” y que la Constitución no debe partir de una hoja en blanco. ¿Por qué?

Sería decir que los 200 años que llevamos como país no hemos aprendido nada, no hemos articulado ninguna experiencia. Los países aprenden mucho de su historia y sin duda que en estos 200 años de vida institucional hemos tenido experiencias buenas y traumáticas. Hemos tenido una infinidad de experiencias vitales como nación que nos han ido configurando una cierta forma de entender la política.