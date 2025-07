El plan de financiamiento en “modo startup” del piloto chileno Nico Pino para llegar a la Fórmula 1

Nicolás Pino desde pequeño tuvo afición por el automovilismo y logró cumplirlo al viajar a lo 13 años a Inglaterra para crecer como profesional y luego a España. En su etapa inicial, y hasta ahora, logró financiamiento, tanto de la familia como de las marcas, para avanzar en su carrera.

Sin embargo, ahora necesita un salto para llegar al top mundial del deporte, la Fórmula 1. Además, Pino acusa que la falta de financiamiento en el pasado también lo perjudicó en su carrera.

“Nico” Pino hoy reside en Europa y participa en la máxima categoría del WEC (World Endurance Championship) en Hypercar, en IMSA (International Motor Sports) en GTP y en Fórmula E es piloto de reserva del equipo Stellantis (Maserati y DS) y también parte de su programa de desarrollo de pilotos. En las dos primeras categorías corre junto con el equipo alemán Proton Competition y arriba del Porsche 963.

Actualmente, el deportista de 20 años se financia con recursos por publicidad y creó la sociedad NP78 para buscar aportantes de “alto patrimonio”. Pero ahora también apuesta a que personas naturales sean parte del proceso.

“ Es tomar mi carrera como una startup, como un proyecto de inversión de riesgo (...) lo que hicimos es crear esta empresa que tiene todos los derechos de imágenes económicos míos y todos los contratos que vengan de aquí al futuro de mi carrera", explica.

Ante este contexto, Pino comenta que el objetivo es “que los inversionistas, ponen lucas en el proyecto y luego son parte de un porcentaje de lo que vaya a ganar en el futuro . Imagínate tener el 10% de Messi hoy día”.

El objetivo es reunir US$ 6 millones en total para financiar lo que es la operación: poder correr sin temores a quedar sin recursos a lo largo de la competencia o ante un accidente grave que afecte al vehículo, como un choque, y luego dar el salto. No obstante, en esta primera etapa el objetivo son US$ 3 millones.

El mecanismo es que personas naturales puedan ser socios y parte del proyecto desde $10.000 y también se abre un cupo para empresas, “pueden tener accesos exclusivos al contenido del proyecto y hacer marketing desde sus espacios, con NP78″.

El proceso es a través de la plataforma “ticketally”, que se espera que esté operativa este viernes, con la compra de tikctefans, “que obtendrá un certificado de donaciones sujeto a la ley 21.440″.

“Nosotros vamos a invertir todo lo que llega en mi carrera, el 100% en este proyecto, hasta que lleguemos a lo más top que logremos llegar (...) hay que ir a la Fórmula 1 y no hay nada más ”, dice.

Sobre el atractivo de invertir en este proyecto y no en otro más tradicional, el piloto apela a que “se estima que un piloto apenas llega a la Fórmula 1 tiene una valoración de 50 millones de euros”.

Mientras que en relación con la seguridad para los aportantes, Pino comenta que “hay un Memorandum of Understanding, donde tenemos todas las reglas claras del juego, cómo funciona”.

Pino resalta que el modelo tradicional de buscar auspiciadores es un camino que todavía mantienen. “Hemos tocado todas las puertas para poder presentar el proyecto y ver cómo podemos hacer cosas en grande y poder llegar a la Fórmula 1″, resalta.

En ese objetivo, Pino también explica que en las categorías previas a la Fórmula 1, son los pilotos, vía los recursos que consiguen, los que inyectan recursos al proyecto, hasta que son contratados por una escudería y son estos los que financien el 100%.

El rol del financiamiento en el automovilismo

El piloto contextualiza en que a su nivel todos están para competir en Fórmula 1 y por eso la necesidad de financiamiento toma importancia.

“En el automovilismo hay pocas plazas, no hay muchos pilotos profesionales en el mundo y hoy uno está en una posición en que todos los jóvenes quisieran estar. Y si llega un joven que puede tener el apoyo, simplemente te pueden reemplazar . O puede que tú te quedes atascado en una categoría”, explica.

Además, Pino califica el deporte como “de ricos”, donde los que no tienen ese nivel de recursos son un porcentaje minoritario.

“Un ejemplo claro es mi compañero de equipo, Nicolás Varrone, que es argentino, y ahora que creció todo el mundo de la Fórmula 1 por Franco Colapinto, hoy día tiene los auspicios detrás, tiene financiamiento y que es lo que les está permitiendo hoy día poder seguir avanzando con su carrera”, comentó.

“Franco Colapinto, que es argentino y súper talentoso, además tiene el apoyo de Bizarrap, Mercado Libre e YPF. Son marcas que le dan esta espalda para poder estar ahí, porque hay muchos deportistas que tienen el mismo talento, pero simplemente no logran captarlos o que no logran llegar a esos contactos, a esos recursos para poder seguir avanzando”, agregó.