Por qué el final de El Juego del Calamar divide opiniones (y qué significa ese cameo) .

El Juego del Calamar ha llegado a su fin. Con el estreno de los seis episodios de su tercera y última temporada, el pasado viernes, el fenómeno de Netflix cerró su feroz historia ambientada en una isla donde se celebra una competición secreta en la que todos los perdedores mueren y el generador obtiene una fortuna.

Atrás han quedado los tiempos en que la serie generaba comentarios prácticamente unánimes. “Se arrastra hacia un final insatisfactorio”, apuntó The Hollywood Reporter. “La temporada final del éxito de streaming condujo la historia a una conclusión en gran medida predecible, con un último giro en el desenlace”, opinó The New York Times. Por su parte, IndieWire indicó que “termina prácticamente como se esperaba”.

El tercer ciclo retoma la historia justo en el punto en que concluyó la segunda entrega (ojo, spoilers a continuación). Luego de que el intento de revuelta de Gi-hun (Lee Jung-jae) terminara en un baño de sangre, el Jugador 456 vuelve a su cuarto totalmente desmoralizado. A los líderes del juego poco les importa su estado anímico, por lo que es forzado a participar en las pruebas restantes.

Hay varios hechos que se suceden en paralelo. Hwang Jun-ho (Wi Ha-jun), el exdetective de policía que se alió con Gi-hun para acabar con los juegos de manera definitiva, sigue buscando la isla infructuosamente. Los VIP, personas ricas que pagan por presenciar la competencia, opinan permanentemente sobre los sangrientos acontecimientos. Incluso uno de ellos declara que la votación es “más emocionante que los juegos en sí”.

Un elemento clave es introducido al final del segundo capítulo: la bebé de Kim Jun-he (Jo Yu-ri), la Jugadora 222. Para el espectador es sinónimo de inocencia, pero para gran parte de los competidores es sólo un obstáculo más en su propósito de llevarse el millonario premio. Aunque su aparición desafía los límites de la verosimilitud, la ficción aprovecha ese contraste para ponerle el broche a su crítica al capitalismo.

En el sexto y último capítulo juega un rol clave. Tras la muerte del Jugador 333 (Im Si-wan), Gi-hun se enfrenta a la última prueba. Consciente de que no tiene herramientas para vencer al Líder (Lee Byung-hun), decide sacrificarse y así permitir que la ganadora sea la recién nacida. “No somos caballos. Somos humanos. Y los humanos somos...”, dice sin alcanzar a terminar la frase, dejando la respuesta a los espectadores.

“No me complace informar que la tercera y, afortunadamente, última temporada de El Juego del Calamar sólo confirma que nosotros, al igual que Gi-hun, deberíamos haber dejado atrás esa isla maldita para siempre tras su primera victoria”, señaló The Hollywood Reporter, junto con asegurar, que a pesar de los esfuerzos del director y guionista Hwang Dong-hyuk, “su última entrega es demasiado corta en sorpresas y emoción, y demasiado larga en miseria y, bueno, en duración”.

Para Vulture, prevalece “la sensación de que El Juego del Calamar ya había dicho todo lo que quería y sólo repite los mismos puntos una y otra vez”. Y agregó: “Al igual que otras series concebidas para una sola temporada que inesperadamente fueron renovadas (Big little lies, The end of the f***ing world y Bad sisters), hay una repetición cada vez mayor de cómo se desarrolla El Juego del Calamar, un repaso de una idea original en lugar de una profundización de ella”.

Para algunos especialistas la crítica contra el capitalismo pierde fuerza. Si en su origen fue audaz y vehemente, ahora parece haberse quedado sin combustible y sin matices.

“Al principio su crudeza se vio atenuada por una profunda empatía hacia las personas atrapadas en este laberinto y por ocasionales destellos de esperanza”, consignó The Hollywood Reporter. “Ahora es pesimismo absoluto. La serie sigue siendo excelente ideando formas nuevas y creativas de torturar a sus personajes (un giro inesperado con un bebé es tan visceralmente perturbador como logísticamente inverosímil), pero no tanto a la hora de profundizar en su humanidad. Y sin esta última, la primera empieza a sentirse como la miseria por la miseria misma”, añadió.

Otros incluso fueron más duros. Por ejemplo, Los Angeles Times: “El castigo para los terriblemente ricos parecía inminente, y probablemente a manos del protagonista Seong Gi-hun (...) Pero no. Los últimos seis episodios de El Juego del Calamar hicieron algo completamente insatisfactorio. Pasaron de la perspectiva de una venganza pornográfica oportuna y devoradora de ricos a comentarios duros sobre el resto de nosotros, el otro 99% que no somos Elon Musk, Mark Zuckerberg ni Jeff Bezos”.

IndieWire, en un análisis más favorable, se detuvo en los hechos que ocurren después del fallecimiento del protagonista. “Y por muy sombría y trágica que sea la muerte de Gi-hun, le siguen esos destellos de esperanza (‘ráfagas de luz’) que hacen que valga la pena vivir en un infierno capitalista”, reseñó, junto con puntualizar que las victorias del amor, por raras que sean, se cuelan entre el terror macabro de El Juego del Calamar, sin ser empalagosas, sino francamente conmovedoras”.

Un aspecto que ha generado amplio debate es su última escena. Tras entregarle las pertenencias de Gi-hun a su hija en Los Angeles (EE.UU.), el Líder se encuentra con una imagen que lo cautiva: una mujer de traje (una reclutadora interpretada nada más y nada menos que por Cate Blanchett) lanza un cuadrado de cartón al suelo y luego abofetea a un desconocido. Intercambian miradas, pero no hay palabras.

“Su aparición fue tan inesperada que probablemente estuviste durante todos los créditos reflexionando sobre su significado. Por un lado, verla era darse cuenta de que El Juego del Calamar ocurre en todo el mundo constantemente, y que todos somos peones a merced de los insensibles multimillonarios que controlan nuestras vidas”, planteó The Guardian.

El significado más probable de ese cameo es la versión estadounidense que viene en camino, que comenzaría su rodaje a fin de año con David Fincher como director y Dennis Kelly como guionista. Es la constatación más evidente que no se trataría de un remake a la vieja usanza.

Para el periódico británico, “ese es el verdadero final triste. El Juego del Calamar es una sensación mundial, la serie más vista en la historia de Netflix. Y, sin embargo, eso no basta. Vivimos en un mundo donde una propiedad como El Juego del Calamar no puede simplemente desaparecer. En cambio, hay que explotarla hasta el cansancio y todos empiecen a sentirse molestos por quedarse más tiempo del debido. Por eso Cate Blanchett apareció al final. Y por eso es el final más sombrío imaginable”.