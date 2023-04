Diálogos RedActiva: líderes cuentan cómo logran la selección sin sesgo

Ver programa

Un nuevo encuentro de Diálogos RedActiva se realizó esta mañana en los estudios La Tercera TV, y tuvo como eje central los procesos de selección al interior de las organizaciones y los avances que han tenido al incorporar políticas que eliminen los sesgos.

Las panelistas Georgeanne Barceló Vial, vicepresidenta de Recursos Humanos de Antofagasta Minerals; Jacqueline Balbontín Artus, vicepresidenta de Gestión de Personas, Cultura y Asuntos Corporativos de Scotiabank y Caroline Vender, gerente corporativo de Estrategia, Personas y Sostenibilidad de Sigdo Koppers SKIC. La conversación fue conducida por Francisca Jünemann, presidenta de Fundación ChileMujeres.

Desde el área de la ingeniería en obras y construcción, Vander contó cómo cambiaron los programas trainee implementando un curriculum ciego, “con el requisito que sea adhoc al perfil y requerimiento técnico. No ven si es hombre o mujer, no ve de qué colegio vienen y la universidad, solo la experiencia. Es un curriculum muy ciego, donde lo primero que subió fue la postulación y creció, el primer año de 0 postulaciones de mujeres se alcanzó al 35% , en prepandemia subió a 65% y post pandemia 50%. Tiene que ver con como se sorprendieron con la incorporación de miradas complementarias”, cuenta Vender

En caso de la minería, Barceló explicó cómo la capacitación y la incorporación a las comunidades aledaña a la faena minera aumentó la cantidad de mujeres. Se encontraban con baja cantidad de personal de conductores de camiones que llevan mineral (CAEX), por lo que ”realizamos un llamado abierto, cuyo único requisito era tener licencia de manejar Clase B y salud compatible para trabajar en minería, lo que le ofrecimos fue trabajar seis horas, las vamos a buscar, hacen el relevo de los conductores CAEX y pueden compatibilizar los horarios de las tareas de la casa y cuidado. Hacemos este movimiento social, ofreciendo una fuente de ingreso para las mujeres, con un horario acotado y en la comunidad de Santa Elena”, señaló.

Sobre los sistemas de turnos y el tipo de horario que hay en las mineras, Barceló señaló que para impulsar la inclusión en los trabajos, lo importante es la oferta que se realice, distintos horarios, turnos o remotos, “todo tiene que ver con el momento de la vida que se encuentre la trabajadora, a veces se prefiere un sistema de turnos, 7x7 o 4x3, otras de relevo, otras trabajo remoto. Lo importante es poder adecuar los distintos roles que se están teniendo en la vida, ya sea de cuidado con niños pequeños, u otras necesidades”.

En el caso de Scotiabank, que ha sido reconocido por adelantarse a normativas laborales recientes, como las 40 horas y pariedad en sus directorios, no todo fue tan inmediato. Balbontín contó de que si bien es una empresa que tiene prácticas más inclusivas y flexibles por ser canadiense no ha sido tan rápido de implementar, pero sí un incentivo para poder poner en práctica lo que ya se había avanzado en otros países “ Luego de un viaje de aprendizaje de nuevas prácticas en otros países, me motivo y me llevó a innovar, en temas de beneficios, como por ejemplo gestionar los dias administrativos; la flexibilidad como trabajo remoto, ir dando pequeños pasos”, afirmó.

Si bien no todo fue tan fácil llegar a la idea de aceptar el trabajo remoto un día a la semana, la ejecutiva cuenta que tuvo que hacer un plan piloto y medir resultados, ”mostramos que la gente que trabaja una vez a la semana fuera de la oficina, fue un 25% superior en cuanto a productividad. Y ahora, después de un año de implementar las 39 horas, estamos con un paraguas de flexibilidad, y llevamos la data: el ausentismo bajó considerablemente, así como también la cantidad de licencias y subió el engagement de los colaboradores”, indicó Balbontín.

RedActiva es una comunidad de empresas integrada por Antofagasta Minerals, Buk, CCU, Copec Retail, Essbio, Hualpén, Puerto San Antonio, Scotiabank, Sigdo Koppers, SQM, SMU y VíasChile, convocadas y articuladas por Fundación ChileMujeres y LT-PULSO, en colaboración con PwC- Chile, comprometidas con la igualdad de género, la inclusión y la diversidad.