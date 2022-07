Diputados de la Comisión de Constitución aprueban la idea de legislar el proyecto de declara inexpropiables los fondos de pensiones

Por 12 a favor y 1 en contra los diputados de la Comisión de Constitución aprobaron la idea de legislar el proyecto que ingresó el gobierno que declara inexpropiables los fondos de pensiones, y que se encuentra recién en su primer trámite constitucional.

El único voto en contra fue el de la diputada Pamela Jiles (PH). En tanto, aprobaron en general el proyecto los diputados Karol Cariola (PC), Jorge Alessandri (UDI), Gustavo Benavente (UDI), Miguel Ángel Calisto (DC), Camila Flores (RN), Marcos Ilabaca (PS), Raúl Leiva (PS), Andrés Longton (RN), Catalina Pérez (FA), Luis Sánchez (Republicano), Leonardo Soto (PS), y Gonzalo Winter (FA).

De todas maneras, igual hubo reparos de algunos diputados que votaron favorablemente. Por ejemplo, Ilabaca comentó que falta discutir más en profundidad lo que dice el inciso primero. “Yo lo encuentro súper peligroso”, afirmó. Aunque aclaró que está de acuerdo con que se garantice la propiedad de las personas sobre sus fondos de pensiones.

Para votar en contra la diputada Jiles argumentó: “Este proyecto es una torpeza política mayúscula de parte del gobierno de Gabriel Boric, porque le entrega un tremendo argumento al rechazo: inexpropiabilidad de los fondos en la Constitución Lagos-Pinochet, no hay inexpropiabildiad de los fondos en la Constitución que se somete a votación, pero lo más grave que tiene este proyecto es que le pone una lapida definitiva a los retiros (...) al aumentar su quórum y cambiarlo de característica dentro de la Constitución Lagos-Pinochet”.

La diputada Pérez, en tanto, señaló que “efectivamente los chilenos y chilenas necesitan tener claridad respecto a algo que es muy sentido, que tiene que ver con la propiedad de sus ahorros previsionales. No creo que acá haya ningún error político, yo creo que en esto hay que dar señales claras: aquí no hay ningún sector político presente en esta Comisión que esté de acuerdo con una eventual expropiación de los fondos de pensiones. Y me parece que con esa claridad y firmeza hay que hablar, por eso creo que es importante que esto se declare así a la ciudadanía abiertamente”.

Por su parte, el diputado Soto argumentó: “Siempre he dicho que este proyecto es absolutamente innecesario (...) que yo sepa en estos últimos 40 años de vigencia de la Constitución actual, a nadie se le han expropiado sus fondos previsionales (....) Los socialistas nunca en esta Constitución o en otra vamos a estar a favor que se le expropien los ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones previsionales a ningún trabajador”.

El diputado Winter dijo que “en esta y en cualquier Constitución que tenga la palabra expropiación y propiedad, son inexpropiables los fondos de pensiones. Y enfatizó que “en esta y en la siguiente Constitución no se pueden expropiar los fondos de pensiones (...) Ahora bien, si a la ciudadanía la deja más tranquila que la palabra ´inexpropiable´ esté presente, a pesar de que es esencialmente inexpropiable, yo creo que no se pierde nada, aunque les digo que jurídicamente no genera ningún cambio con respecto a la Constitución”.