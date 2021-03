Diputados del PPD presentan nuevo proyecto para tercer retiro de fondos de las AFP

Un grupo de parlamentarios de oposición, encabezados por los diputados del PPD, Raúl Soto, Carolina Marzán, Ricardo Celis, Rodrigo González y Tucapel Jiménez, presentó un nuevo proyecto de ley que busca permitir un tercer retiro del 10% de fondos de AFP.

La iniciativa también beneficia a los afiliados del sistema privado de pensiones que hayan optado por algún tipo de renta vitalicia, y mantiene similares características del primer y segundo retiro.

Se trata además del tercer proyecto que se presenta en el Congreso buscando un nuevo retiro de los fondos previsionales.

Nueva técnica legislativa

Según señalaron los parlamentarios la iniativa se basa en una nueva técnica legislativa que podría sortear el Tribunal Constitucional, en caso de que el gobierno recurra a dicha instancia.

“Los proyectos de primer y segundo retiro de fondos de AFP que muchos de nosotros suscribimos y apoyamos, estaban basados en un artículo transitorio a la Constitución que permitía modificarla solo para el efecto de un único retiro. Esto fue cuestionado por el gobierno de Piñera lo cual fue ratificado por el TC bajo el argumento de que se utilizaba de manera mañosa para vulnerar las atribuciones del Presidente”, explicó el diputado Raúl Soto.

Asimismo, indicó que “como oposición creemos que ese análisis es errado, y se basa en una decisión política de tratar de echar abajo la posibilidad del tercer retiro”.

El parlamentario indicó que “no obstante, creemos que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado lo más probable es que sea el mismo, por lo que proponemos una técnica legislativa distinta, que es una reforma permanente de la Constitución, y no vía un artículo transitorio, lo cual tendría un quórum mayor de 2/3”.

De esta manera, explican, este retiro permitirá por una única vez sin límite de tiempo a todos los afiliados a una AFP o a una compañía de seguros de rentas vitalicias, hacer un retiro de su dinero y que este no esté ligado necesariamente a la crisis sanitaria ni al Estado de Excepción Constitucional, sino “que sea por justicia social”, explican.

En tanto, el Presidente de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, aseguró que “yo no esperaba tener que legislar un tercer retiro del 10%, y que sean las personas quienes deban tener que pagar los costos de la crisis, pero lamentablemente el Gobierno no ha estado a la altura. Hay muchos que ya están hablando de una tercera ola de contagios, siguen aumentando las comunas en Fase 1 y Fase 2. Todos esperaríamos que el Ejecutivo entregue ayudas efectivas y rápidas para las familias más vulnerables, pero como no es así, la única forma es que tramitemos un nuevo retiro del 10%”.