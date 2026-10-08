Economista chileno Ricardo Caballero gana el Premio de Economía Rey de España por “su brillante trayectoria”

El economista chileno Ricardo Caballero, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue distinguido este jueves con el Premio de Economía Rey de España, un galardón que reconoce la trayectoria científica y profesional de economistas españoles y latinoamericanos.

Según la nota de prensa difundida por el Banco de España (Banco Central), el jurado decidió otorgarle el galardón “ como reconocimiento a su brillante trayectoria académica e investigadora ”.

En la edición 2025 del premio había triunfado el economista español Roberto Serrano.

De acuerdo con el comunicado, el jurado valoró tanto la trayectoria académica de Caballero, como “ su influencia en otros macroeconomistas, con más de 40.000 citas académicas ”.

José Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Economía y Administración UC, dijo que Caballero es un orgullo para ese departamento, porque fue formado allí como Ingeniero Comercial y luego en el Magíster en Economía UC.

“Desde ahí construyó una trayectoria que hoy es referencia mundial en macroeconomía, en particular por su trabajo sobre crisis financieras y flujos de capital. Este premio destaca a un economista chileno que ha influido en cómo el mundo entiende y enfrenta las crisis, y que refleja la calidad de la formación que entregamos en la Facultad”, manifestó Sánchez.

Ricardo Caballero gana premio Rey de España. EDUARDO BEYER

Caballero es Ford International Professor of Economics en el MIT desde 2000. Antes fue profesor en la Universidad de Columbia y consultor de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Reserva Federal de Chicago.

Es además Fellow de la Econometric Society y de la American Academy of Arts and Sciences, distinciones que, según el comunicado, están “reservadas a investigadores con contribuciones excepcionales a la ciencia económica”.

Su investigación se ha centrado en crisis financieras, flujos internacionales de capital, activos seguros, desequilibrios globales, política monetaria y las interacciones entre los mercados financieros y la economía real.

Entre sus aportes más destacados, la nota de prensa menciona la teoría de la escasez global de activos seguros (safe assets), el análisis de los desequilibrios globales y de las tasas de interés persistentemente bajas, y el desarrollo de la llamada risk-centric macroeconomics, “ un marco para entender crisis financieras, recesiones y episodios de inestabilidad macroeconómica ”.

El economista chileno ya había recibido otras distinciones internacionales, entre ellas la Medalla Frisch de la Econometric Society (2002), el Smith Breeden Prize de la American Finance Association (2008), el Brattle Group Prize del Journal of Finance (2014) y el Banque de France-Toulouse School of Economics Senior Prize en Economía Monetaria y Finanzas (2022).

El Premio de Economía Rey de España fue creado por la Fundación José Celma Prieto y se convocó por primera vez en 1986, por lo que este año celebra su 40 aniversario.

Es de carácter bienal y entrega una dotación de 72.000 euros. El ganador recibe, además, una réplica de la obra “Mercurio”, del escultor Francisco López Hernández (Madrid, 1932-2017).

Economistas chilenos más citados

El premio que recibió Caballero es el corolario de lo que fue un buen 2025 en materia de exposición de los economistas chilenos.

Los académicos de las principales casas de estudios del país lograron un alto número de publicaciones en revistas indexadas, mientras el número de economistas locales más citados en el mundo está en dos dígitos.

Cuántos economistas chilenos hay rankeados entre los más citados del mundo y en qué posición, según la tradicional lista Repec, depende siempre si se analiza considerando todas las publicaciones realizadas por cada uno (que favorece a los académicos de más edad) o las publicaciones de los últimos 10 años, donde se puede ver la tendencia de más jóvenes haciendo investigación de impacto.

Considerando el listado más clásico, con todas las publicaciones históricas, trece chilenos se ubicaron en el 5% de los economistas más citados del mundo según el ranking de Repec (la sigla de Research Papers in Economics) de IDEAS, uno de los listados más utilizados para intentar predecir los premios Nobel de Economía.

Ricardo Caballero, Sebastián Edwards y José de Gregorio

2025 fue el año con el mayor número de nacionales en esa lista.

Como ya es tradición, la lista de los chilenos es encabezada por tres que están dentro de los mil primeros y cuyas posiciones en el podio nacional se han mantenido inamovibles en los últimos años.

El galardonado Ricardo Caballero ocupó el lugar 116 del ranking general; Sebastián Edwards, académico de la Universidad de California - Los Angeles (UCLA), fue listado 215; y en tercera posición se ubicó el expresidente del Banco Central y exdecano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio, en el 988 del listado global.

Más atrás se ubicó el profesor de la FEN de la U. de Chile Eduardo Engel (1.743); el académico de la Universidad de Maryland, Sergio Urzúa (1.865) y el profesor de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel (1.999).

Luego está otro profesor de la FEN, Ramón López (2.611) y el gerente de la División de Política Financiera del Banco Central, Claudio Raddatz (2.631).

En el tramo final de chilenos del listado del 5% más citado aparece otro académico de la FEN y afiliado también como experto del Banco Mundial, Claudio Montenegro (3.140); el académico de Yale, Christopher Neilson (3.282); otro profesor de la FEN y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco (3.326); el profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica y actual prorrector de Gestión Institucional de esa casa de estudios, Francisco Gallego (3.378), y Juan Pablo Montero (3.536), también del Instituto de Economía de la UC.

La lista global es encabezada por el premio Nobel de Economía y académico del MIT, Daron Acemoglu; Andrei Shleifer, de Harvard y James J. Heckman, de la Universidad de Chicago.