El ex CMPC Ignacio Goldsack arriba a Santander CIB

Santander anunció esta tarde que el ex CMPC, Ignacio Goldsack, se incorpora a Santander Corporate and Investment Banking (SCIB) como Gerente de Banking and Corporate Finance, área responsable de la relación con clientes SCIB y finanzas corporativas.

El ejecutivo reemplaza así a Jorge Valencia, quien ahora está a cargo de Wealth Management.

Goldsack, Ingeniero comercial de la Universidad de los Andes y Master in Business Administration en el prestigioso MIT, tiene 21 años de experiencia en banca de inversión y finanzas en entidades como Deutsche Bank Chile, Banco Santander Chile, Bansander AFP y CMPC.

Ignacio Goldsack, nuevo ejecutivo de Santander CIB

A través de un comunicado, la institución recordó las operaciones financieras en las que ha participado Santander CIB en el último tiempo.

Dentro de ellas destacan su participación como asesores en la emisión de 14 bonos internacionales por US$ 18.000 millones; su participación en operaciones de financiamiento ESG de gran alcance, que sumaron en 2021 US$ 13.100 millones, de los cuales US$ 2.300 millones corresponden a Bonos Verdes de Colbún, CMPC y la República de Chile, a lo que se suman créditos vinculados a objetivos de sustentabilidad por US$ 102 millones, para Enel Chile, Ultranav y CasaIdeas, entre otros.