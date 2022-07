El gigante estadounidense Walgreens Boots tiene en venta Farmacias Ahumada

Walgreens Boots Alliance es un gigante de origen estadounidense que opera casi 13 mil tiendas en todo el mundo y que facturó el año pasado más de US$ 130 mil millones. Y que desde hace varios años tiene una ficha puesta en Chile: la cadena local Farmacias Ahumada. Esa ficha, sin embargo, está a la venta.

Según revelaron a Pulso varios actores del mercado financiero local, la estadounidense explora la desinversión de sus unidades en Chile y México, donde trabaja las marcas Farmacias Ahumada y Farmacias Benavides, respectivamente. Ambas unidades integran el negocio internacional de Walgreens, que componen también Reino Unido, Irlanda y Tailandia. La operación fue encargada al banco de inversiones Goldman Sachs, el que dirige el proceso desde fuera de Chile. El primer interés de la multinacional es desprenderse de su negocio en el Reino Unido, donde opera Boots, pero lo suspendió hace una semana. Quienes han estado al tanto de la operación de venta de Ahumada -al menos dos bancos de inversión locales- dicen que la intención de Walgreens es vender las unidades de México y Chile en conjunto, pero que está abierta a recibir ofertas por separado. El proceso apuntaría a buscar compradores extranjeros más que chilenos y ha avanzado lentamente.

“Farmacias Ahumada SpA. es una de las principales cadenas de farmacias en Chile, con infraestructura de locales a lo largo del país, y desde el 2015, forma parte de la División de Retail Internacional de Walgreens Boots Alliance Inc.”, describe la empresa chilena en su página web. Pero para llegar a ese destino final, pasó por varias manos.

Fundada en 1969 por el empresario José Codner, en 2010 Ahumada fue adquirida por el grupo mexicano Casa Saba. Ahumada controlaba Farmacias Benavides en México. Cuatro años más tarde, Saba vendió Ahumada al grupo inglés Alliance Boots. Llegar a Walgreens tardaría solo unos meses, pero en una operación indirecta. Walgreens, el mayor actor estadounidense del rubro, se unió y absorbió en diciembre de 2014 a Boots, creando Walgreens Boots Alliance (WBA). Y Ahumada otra vez cambió de dueño.

La decisión de Walgreens habría sido desprenderse de todas sus unidades fuera de Estados Unidos y una de las principales es la operación de Boots en Reino Unido. En diciembre de 2021, Walgreens dijo que no comentaba especulaciones de mercado. Más tarde reconoció el proceso.

En el Reino Unido, WBA facturó US$ 8.298 millones en 2021, un 6% de su operación global, que sumó ingresos por US$ 132.509 millones. Por lejos, sus principales activos están en Estados Unidos, un mercado con ingresos para WBA por US$ 112 mil millones. El gigante global tiene 315 mil empleados y operaciones en nueve países.

En el negocio del retail, el grupo opera 12.996 tiendas, de las cuales 8.860 estaban al cierre de 2021 en Estados Unidos. En el Reino Unido sumaban 2.276 posiciones.

La semana pasada, sin embargo, Walgreens anunció la suspensión de la venta de su negocio en Reino Unido, una cadena fundada en 1849 en Nottingham por una familia metodista. Según Financial Times, la firma recibió ofertas bajo sus expectativas.

Sobre la venta de su operación chilena, desde Walgreens no respondieron las consultas de Pulso. Y en Chile repitieron que no comentan especulaciones.

El mal negocio de Chile

Farmacias Ahumada es, en número de tiendas, un tercio de la operación mexicana. Mientras Benavides tiene 1.110 tiendas, Ahumada cerró el año fiscal de WBA con 302.

En Chile, la sociedad Farmacias Ahumada S.A. fue reconvertida a fines de 2020 en una sociedad por acciones, SpA, tiene un capital de $ 378.464 millones y que es controlada por la sociedad WBA Latin American Limited, la que aportó $ 24 mil millones en capital en mayo de 2020, en medio de la pandemia, la que dañó sus finanzas. En junio, la SpA chilena hizo un cambio que podría constituir una preparación de la futura venta: aprobó incluir en sus estatutos el derecho del accionista mayoritario de comprar la participación de los minoritarios. Ahumada aún tiene una ínfima porción de pequeños accionistas.

Ahumada es dirigida por el italiano Michele Ingravallo, gerente general de la cadena, quien además es el presidente de la SpA, en cuyo directorio está también Nicolás Vera, CFO de Ahumada, y Olmo Palermo, CFO Internacional Retail and Wholesale de WBA.

La cadena ha atravesado por grandes dificultades desde 2019, las que atribuyó primero al estallido social y luego a la pandemia. A mediados de 2019, la cadena completaba 344 establecimientos en el país: ya ha cerrado más de 40. Y si en marzo de 2020 tenía 2.939 trabajadores, a marzo de este año bajó a 2.588 personas. En varios de esos despidos la empresa ha justificado los ajustes por años de millonarias pérdidas. “En los últimos años la empresa ha enfrentado una caída sistemática en su participación de mercado y enormes pérdidas a nivel de resultados financieros, ello respecto de los ejercicios 2019, 2020 y 2021″, dice una de esas cartas de término de relación laboral.

En varios juicios laborales, Ahumada ha puesto cifras a sus malos resultados económicos. En el año comercial de septiembre de 2020 a agosto de 2021, por ejemplo, sus pérdidas sumaron $ 12 mil millones. “En cuanto a la pérdida sostenida en el tiempo, acumuladas, ascienden a la suma de $ 255.895 millones”, expusieron los abogados de Farmacias Ahumada hace poco.