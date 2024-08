El gran empresariado dice que el caso audio no se debe a una falta de regulación: “No se requieren más controles”

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) dijo que esta siguiendo “muy atento” el desarrollo del caso audios. A la espera de que no hayan más empresarios involucrados.

“Lo que más nos complica es que, por ejemplo, hubiera más empresarios que estuvieran, no sé, involucrados en el tema de los audios. Y, por lo tanto, estamos siguiendo la investigación y todo este proceso de formalización de Luis Hermosilla muy atentamente”, dijo el presidente de la CPC, Ricardo Mewes en entrevista con T13 radio.

Sin embargo, el líder del gran empresariado descartó que el caso audio se originara porque faltó una regulación diferente: “Yo creo que cuando hay algún delito, cuando hay alguna persona que va a cometer ya sea una falta, un delito o lo que sea, se las arregla a pesar de la legislación o de los controles que pueda haber”.

En esa línea, Mewes estimó que en este caso, y de cara al futuro, se debe seguir la investigación con el contexto que hay. “Creo que las herramientas hoy día están, están, por ejemplo, el tema del levantamiento del secreto bancario, todos estos mecanismos que hoy han estado arriba de la mesa, producto del proyecto de ley de cumplimiento tributario, todos esos están”.

“Hay que aplicar la ley, hay que aplicar la norma, investigar, pero no se requieren más controles. Y yo creo que la investigación tiene los elementos para seguir adelante. Y lo ha demostrado producto de que llevamos cuatro días en el proceso de formalización”, comentó el dirigente gremial.

Por otro lado, el líder empresarial estimó que el caso audio no debería afectar la imagen de los empresarios: “Esto no es generalizado. Los delitos no podemos decir que son generalizados, para nada. Y aquí hay mucha más gente que hace las cosas bien que los que se van por el camino que no corresponde y que comete delitos”.

Mientras que, al ser consultados sobre por qué no se “indignan más”, Mewes comentó que si lo están y lo buscaron manifestar con su declaración inicial sobre el causo audio.

“Uno se indigna, pero uno tiene pocos recursos para seguir adelante. Investigar no nos corresponde y para eso está el Ministerio Público, pero la indignación está. “Lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir además revalidando a los otros que hacen las cosas bien. Eso ha sido nuestra intención”, comentó el líder de la CPC.