Empresas exportadoras crecen en lo que va de año y alcanzan nuevo registro histórico

Entre enero y julio de este año, las empresas exportadoras crecieron a un nivel histórico, según informó la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Según datos de la subsecretaría dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre enero y julio, el número de empresas exportadoras chilenas totalizaron 6.964 compañías, un alza de 4,3% respecto a igual período del año pasado y el mayor registro para un periodo similar, al menos, de los últimos 30 años.

“El crecimiento del número de empresas coincide con el aumento que registra el valor de las exportaciones totales durante el período enero-julio de 2024. Los envíos de bienes alcanzaron los US$ 57.810 millones, exhibiendo un alza del 3,3% frente a igual periodo del año 2023, anotando nuevamente el mayor valor en nuestras ventas al exterior para un periodo similar desde que existe registro” comentó la Subrei en un comunicado.

Las cifras se dan en el contexto del informe comercial mensual elaborado por la dirección de estudios de la Subrei con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

En cuanto al número de empresas por rubro, la manufactura encabezó la lista con 3.838 exportadoras, seguida por la industria agropecuaria (1.556), los servicios (995), la industria forestal (397), los vinos (365), la pesca y acuicultura (311) y la minería (236).

En detalle, la minería registra embarques por US$ 32.447 millones, un alza del 8,8% con respecto a igual periodo del año 2023. Liderando el sector se posicionan los concentrados de cobre, totalizando envíos por US$ 17.288 millones, anotando su mayor monto para un periodo similar y registrando un alza del 32,3% frente a los primeros siete meses del año 2023. Otros subsectores que aportaron positivamente al sector minero fueron el oro (+24,3%) y el hierro (+10,3%), compensando la baja en los envíos de carbonato de litio (-42,4%), explicó la Subrei.

Las exportaciones de alimentos acumulan embarques por US$ 7.442 millones, marcando su mayor valor para un periodo similar. De acuerdo con el informe, el impulso del sector se explica por el avance de los envíos de la agroindustria (+1,2%), lácteos (+7%), carnes (+5%) y alimentos orgánicos (+27%).

Mientras que al cierre del período enero-julio de 2024, los envíos de frutas frescas comienzan la segunda mitad del año marcando un nuevo récord en sus ventas al exterior, sumando operaciones por US$ 5.484 millones, cifra que refleja un alza del 14,9%. El nivel se explica desde el Ejecutivo por el incremento en los despachos de cerezas, uvas, ciruelas, duraznos, manzanas, kiwis y limones.

En tanto, el sector de los vinos sumó ventas al exterior por US$ 924 millones, con un incremento del 5,4% frente a igual período del año 2023. El desempeño del sector se atribuyó al incremento de la categoría de vino embotellado (+6,8%), contrarrestando así la caída de los embarques de vino a granel (-0,87%). De esta manera, el 82,5% de los embarques del sector correspondieron a vinos embotellados.

Los envíos de celulosa, en tanto, sumaron ventas al exterior por US$ 1.592 millones, exhibiendo un alza del 14,9% frente al año 2023.

Mientras que, a nivel de socios comerciales, la Subrei destacó el número de empresas que registran exportaciones a los países de la Alianza del Pacífico (2.653), seguida de Mercosur (2.290), Estados Unidos (1.959), la Unión Europea (1.879) y China (1.029).

Exportaciones de Servicios

En los primeros siete meses del año 2024, las exportaciones chilenas de servicios suman envíos por US$ 1.600 millones, un alza del 33% con respecto a igual lapso del año 2023, siendo el mayor valor para un periodo similar desde que existe registro.

Del total de servicios exportados por el país en el año, 68 de ellos alcanzaron sus propios récords individuales, logrando sus mayores retornos para un periodo similar de acuerdo con datos de la Subrei. Entre los cuales destacan la prestación de “hosting para sitios web y correos electrónicos” (Cloud Centers), que permanece como el servicio más exportado en lo que va de corrido del año, con retornos por US$ 234 millones (+67%).

Le siguen, en términos de valor, los servicios de “mantenimiento y reparación de aparatos aéreos” con US$ 210 millones (+52%), “apoyo técnico en computación e informática, vía internet” por US$ 112 millones (+12%), “asesoría en tecnologías de la información” con ventas al exterior por US$ 63 millones (+9%) y “diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información” las que acumulan retornos por US$ 51 millones (+97%).

Por destino, los servicios chilenos se han dirigido a 117 mercados, donde destaca Estados Unidos que concentra por sí solo un tercio de los envíos (US$ 539 millones), seguido de Perú con un 18% de participación (US$ 289 millones) y Colombia en tercer lugar justificando el 7,2% de los retornos (US$ 114 millones).