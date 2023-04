En casi un año, gobierno ha gastado US$137 millones en subsidios para salario mínimo de mipymes

El gobierno acordó con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) alcanzar un salario mínimo de $500 mil a julio de 2024. El aumento será escalonado. Pasará desde los actuales $410 mil a $440 mil el 1 de mayo de 2023, y luego a $460 mil el 1 de septiembre de 2023. Asimismo, en caso de que la inflación acumulada durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10 mil el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 a dicha fecha, para llegar en julio de 2024 a los $500 mil. Todo esto se traduce en un alza de 22%.

Además, se acordó efectuar un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registre entre los meses de julio-diciembre de 2024 y que se concretará en enero del 2025.

Si bien Hacienda y Trabajo lograron un acuerdo con la multisindical, ahora el escenario de negociación se trasladó al Ministerio de Economía, quien deberá buscar una nueva fórmula de subsidio para este salario mínimo, que satisfaga a los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, tal como ocurrió el año pasado.

En esa negociación, el gobierno incluyó un subsidio para las mipymes que comenzó en $22 mil cuando el salario era de $380 mil, luego en agosto subió a $26 mil cuando el salario mínimo era de $400 mil y en enero de este año pasó a $32 mil cuando el salario mínimo subió a $410 mil.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, desde que comenzó a regir esa negociación, es decir, desde el 1 de mayo de 2022, hasta el 31 de marzo de este año, el fisco ha gastado $109.140 millones, unos US$ 137 millones en subsidios a las pymes para pagar el salario mínimo. Este monto abarca un universo de 131.733 empresas y 393.890 trabajadores.

Ante esta nueva negociación, el titular de Economía, Nicolás Grau sostuvo a CNN que “nosotros tenemos el interés, tal como lo hicimos en año pasado, de poder apoyar a las pymes para que puedan abordar este desafío y tenemos conversaciones con las pymes para discutir distintos esquemas para ver cómo se puede fortalecer el subsidio a las pymes”

Asimismo, aseveró que “el subsidio al salario mínimo, por ley, termina ahora en abril y nosotros ya hemos dicho como gobierno en las conversaciones con las pymes, que estamos interesados en prolongar este subsidio y reforzarlo dada esta nueva situación”.

Ministro de Economía, Nicolás Grau

La negociación con las pymes

Este miércoles a las 15 horas se realizó la primera reunión entre el gobierno y las mipymes. Sin embargo, de ese encuentro se restaron dos organizaciones: Multigremial Nacional y la Asociación de Emprendedores de Chile. Estos gremios, más la Conapyme enviaron una carta al Senado argumentado las razones de su rechazo al monto del alza salarial. “Este anuncio es una muestra de la distancia del gobierno con el mundo de las mipymes e implica un cambio de las reglas del juego al desconocer el cronograma previamente pactado con las empresas de menor tamaño que consideraba un alza escalonada del sueldo mínimo hacia el año 2026″, señalaron en la misiva.

Entre los asistentes sí estuvieron presentes la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), Unapyme, Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme) y Propyme, entre otros.

Los presentes indicaron que la propuesta del gobierno consideraba variables técnicas que incluía inflación, desempleo y crecimiento, sin embargo, el monto del subsidio que tenía previsto el Ejecutivo no alcanzaba a cubrir el 50% del alza del salario mínimo. Esto no dejó conforme a los representes de las pequeñas y medianas empresas, quienes le solicitaron al ministro que les entregará cifras concretas y no variables.

Por su parte, las pymes tenían otra propuesta. Roberto Rojas, presidente de Conupia, explicó que “nosotros estamos planteando mantener los $32 mil que se entrega como subsidio y a ese monto sumarle la diferencia del aumento, es decir, cuando pase de $410 mil a $440 mil sumarle la diferencia, que son $30 mil, y cuando pase a $460 mil, agregarle otro $20 mil, y luego al alcanzar los $500 mil sumarle los $40 mil de diferencia”. Además, esperan que este subsidio se extienda hasta 2025, tal como la vigencia del salario mínimo.

Rodrigo Bon, director ejecutivo de la comunidad empresarial Propyme, dijo que entre la propuesta que entregó el gobierno y lo que ellos esperaban están “lejos”, y que le solicitaron al ministro que la próxima propuesta esté en “español”, es decir, “cifras concretas. Si el monto sube $40 mil, cuánto de eso será cubierto por el subsidio”.

Ante esta diferencia, se optó por mantener el subsidio actual de $32 mil por mayo y junio, para así extender las conversaciones en busca de un acuerdo.

Al término de la reunión, el ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que “seguimos teniendo diferencias respecto al diseño final de este subsidio, por lo tanto, hemos decidido continuar estas conversaciones hasta la próxima semana en que tendremos una reunión durante el día miércoles”.

En ese sentido, el secretario de Estado manifestó que “el proyecto de salario mínimo tiene que ingresar al Parlamento y lo que hemos señalado es que este proyecto va a ingresar extendiendo por dos meses el subsidio que actualmente existe, es decir, mayo – junio, de manera tal de que la conversación que vamos a tener con las mipymes en el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño no ponga en riesgo la existencia de un subsidio en el corto plazo y tengamos suficiente tiempo para poder llegar a un acuerdo”.