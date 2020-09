Enap anuncia plan de inversiones para reducir emisiones contaminantes en todas sus operaciones

Pese a que Enap se está viendo fuertemente afectado por la pandemia, se encuentra trabajando en un plan de reducción de sus Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en todas sus operaciones.

Actualmente no existe una norma que regule esta materia en Chile, sin embargo, la compañía decidió implementar las mejores prácticas internacionales para disminuir la emisión de estos compuestos y confeccionó un plan de inversión por US$ 21,7 millones, del que a la fecha se han invertido US$ 7 millones.

El plan de inversión para reducir las emisiones de COVs, considera medidas en los Sistemas de Tratamiento de Efluentes y de Almacenamiento de Combustibles. Las mejoras en los sistemas de efluentes contemplan una inversión de US$ 7,6 millones y ENAP decidió adelantar su implementación para el año 2021.

Respecto a almacenamiento de combustibles, la compañía invertirá US$ 5,4 millones en los próximos 36 meses, en mejoras de los sellos en tanques.

La estatal también está implementando medidas adicionales al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), que consisten en optimizaciones en otros estanques de almacenamiento y procesos. Estas iniciativas se materializarán durante los próximos dos años y contemplan una inversión de US$ 1,7 millones.

Asimismo, la compañía hizo un llamado a que es importante que exista en Chile una norma de Compuestos Orgánicos Volátiles, por lo cual está colaborando con la autoridad en la creación de un marco normativo. Actualmente, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra desarrollando un anteproyecto de norma de calidad de aire para Compuestos Orgánicos Volátiles y ENAP está aportando antecedentes técnicos basado en el trabajo de expertos en salud pública.