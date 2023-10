Enel Américas revierte pérdidas y alcanza ganancias trimestrales por US$307 millones

La empresa Enel Américas informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que han logrado revertir las pérdidas del año pasado de US$680 millones, a ganancias de US$307 millones en el tercer trimestre del año. Esto “se explica por el proceso de simplificación societaria en cual se encuentra desarrollando Enel Américas a partir del año 2022″, de forma en que el año pasado se enfrentaron pérdidas no recurrentes superiores a las que registró la empresa en este periodo.

Durante este periodo en particular, la empresa vendió los activos de Enel Generación Costanera y Central Dock Sud, por las que se registraron pérdidas no recurrentes de US$ 279 millones, versus los US$ 984 millones del año pasado.

En ingresos sumó US$3.437 millones en el periodo julio-septiembre, lo que representa una disminución de 1,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, equivalente a US$50 millones menos.

El EBITDA para las operaciones continuada alcanzó los US$ 2.899 millones equivalente a una caída de US$31 millones. La empresa explica que esto se debe a la venta de 4 sociedades entre agosto del 2022 y abril de 2023: Enel Generación Fortaleza, Enel Distribución Goiás, Enel Generación Costanera y Central Dock Sud.

Estas cuatro disminuirían en su conjunto el EBITDA en US$ 283 millones, pero el efecto se vio compensado por el mejor desempeño de las sociedades de distribución en Brasil y la mayor generación hidroeléctrica en Colombia.

La generación eléctrica en Brasil tuvo un aumento de 17,6% en sus resultados finales en relación al mismo periodo del 2022, equivalente US$60 millones y alcanzando los US$403 millones. Mientras que la generación en Colombia tuvo un aumento significativo de 32,4%, sumando un total de US$273 millones. En este país aumentó su participación en el mercado, alcanzando 27,8%, versus el 24,6% del periodo anterior, sin embargo en Brasil disminuyó pasando de 8,8% a 7,5%.

Desde la empresa destacaron que en este trimestre “el 90% de nuestra capacidad instalada proviene hoy de fuentes renovables. Durante los primeros nueve meses de este año hemos añadido 1 GW de nueva capacidad eólica y solar, al tiempo que seguimos trabajando en 1,4 GW de proyectos en ejecución en Brasil y Colombia”.

“Hoy tenemos una óptima posición financiera para ejecutar nuestro plan de inversiones a nivel regional. La deuda neta a septiembre llegó a 6,1 billones de dólares por la desconsolidación de Perú, esto es un 12% menos en comparación al cierre de 2022″, agregaron.