Las exportaciones tecnológicas chilenas brillaron el año pasado y empujaron a las exportaciones de servicios totales a marcar un nuevo año récord en 2023. Según estadísticas de ProChile, los envíos del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) llegaron a US$631 millones durante el año pasado, lo que representa un salto de un 75,9% respecto de 2022.

No te pierdas en Pulso

De esta forma, el dinámico sector representó casi el 30% de la oferta total al exterior en materia de servicios, seguido de “Mantenimiento y Reparación” (13,4%), “Investigación y Desarrollo” (10,4%) y “Servicios Financieros” (10%).

Envíos tecnológicos saltaron casi 76% y empujaron récord de exportaciones de servicios en 2023

El fuerte salto de las TICs, entre otros, empujó un nuevo año récord para las exportaciones de servicios. En 2023 estos envíos totalizaron US$ 2.153 millones, un 55,5% más que el año 2022.

“Esta cifra récord en la exportación de servicios nos genera optimismo, porque es un aporte para la diversificación de la canasta exportadora chilena, que es uno de nuestros objetivos institucionales. Los servicios chilenos se vinculan directamente con la innovación, exportación de conocimiento, talento y valor agregado, y hoy no solo tienen como destinos países de la región como Perú o Colombia, sino que también mercados tan lejanos como Suiza, Japón o China. Además, Estados Unidos es el principal mercado de las exportaciones de servicios, y de empresas de base tecnologica”, afirma el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

Los servicios chilenos fueron exportados a 131 mercados distintos, predominantemente a Sudamérica (41,48%), seguido por Norteamérica (27,34%), Europa (17,94%), Asia (4,35%) y Centroamérica (1,53%). Estados Unidos se convirtió en el primer mercado de exportación individual, con un monto de US$ 473 millones, con un incremento de 52,2% respecto del año 2022 y una participación en el total exportado de 22%. Le siguen Perú, con un monto exportado de US$ 443 millones; Colombia, con un total de US$ 222 millones; y Suiza con un monto exportado de US$ 144 millones, entre otros.

Del número total de empresas, 49,05% (516) corresponde a pymes; 34,13% (359) a grandes empresas y 9,70% (102) a microempresas. El 79% del monto exportado se debe a grandes empresas.

“Nuestra tarea es seguir fomentando estas exportaciones, en especial las que se originan en los proveedores de servicios de sectores consolidados chilenos como la minería, el agro o productos del mar -las cuales son en su mayoría pymes-, que puedan prestar esos mismos servicios en mercados internacionales”, añade Ignacio Fernández de ProChile.

Envíos tecnológicos saltaron casi 76% y empujaron récord de exportaciones de servicios en 2023

TICs e industrias creativas

Según el informe de ProChile, los sectores más dinámicos de las TICs corresponden a “Servicios de Aplicaciones de programas de informática”, con US$ 151 millones (23,97% del total); a “Servicios de Consultores en instalación de equipos de informática”, con US$ 137 millones; y a “Servicios de Telefonía”, con US$ 29 millones.

El informe del organismo de gobierno también destaca las exportaciones de las llamadas industrias creativas, las que tuvieron un crecimiento de 11,1% en 2023, alcanzando un total de US$ 75 millones.

Esto se explica, añade ProChile, por las exportaciones de “Servicios Audiovisuales” con US$ 33 millones, que representaron un 44,4% del total de las exportaciones de industrias creativas.

También resaltó en este sector el rubro “Animación”, con US$ 21 millones (28,02% de participación en el total);“Editoriales”, con US$ 9 millones (12,45%); “Videojuegos”, también con US$ 9 millones (12,37%); y “Diseño”, con US$ 2 millones (2,76%).P