Escepticismo en corte de EE.UU. ante prohibición de TikTok de Trump

Un panel de jueces de la corte de apelaciones de EE.UU. en Washington mostró escepticismo sobre los continuos esfuerzos de la Administración Trump para prohibir nuevas descargas de la aplicación de propiedad china TikTok.

En una audiencia este lunes, dos de los tres jueces sugirieron que no estaban de acuerdo con la justificación legal del Gobierno para la prohibición de TikTok, propiedad de ByteDance Ltd. EE.UU. argumenta que debe restablecer una orden para eliminar TikTok de las tiendas de aplicaciones administradas por Apple Inc. y Google, que un tribunal inferior bloqueó en septiembre como una “regulación indirecta” de las comunicaciones prohibidas por la ley federal.

El Gobierno confía en “una definición bastante limitada de regulación indirecta”, dijo la jueza de EE.UU. Patricia Millett, en la audiencia del lunes.

La jueza de EE.UU. Judith Rogers fue más contundente. “El Congreso escribió este lenguaje”, dijo Rogers, y la justificación del Gobierno para la prohibición “parece ir en contra de eso”.

El tercer juez del panel, Robert L. Wilkins, no habló durante el interrogatorio al abogado del Departamento de Justicia que defendía la prohibición de TikTok.

Las posibilidades de que cualquier prohibición de TikTok entre en vigencia son escasas. Los jueces federales en Washington y Pensilvania han bloqueado una amplia gama de prohibiciones destinadas a erosionar la infraestructura web subyacente de la aplicación. Y los plazos para una orden separada del Departamento del Tesoro para vender la aplicación a un comprador estadounidense o enfrentar sanciones no especificadas han expirado sin ninguna señal de que EE.UU. forzará una venta.

TikTok es una de las aplicaciones más populares del mundo, con más de 100 millones de usuarios estadounidenses. La Administración Trump ha argumentado que la propiedad china de la aplicación hace que sea una amenaza para la seguridad nacional. En teoría, argumenta EE.UU., el Gobierno chino podría usar la aplicación para obtener acceso a los datos personales de millones de ciudadanos estadounidenses.

El presidente Donald Trump aprobó a mediados de septiembre un plan preliminar en el que ByteDance vendería parte de TikTok a Oracle Corp., Walmart Inc. y los inversionistas estadounidenses Sequoia Capital, KKR & Co. y General Atlantic, creando una nueva compañía independiente llamada TikTok Global. El acuerdo lleva meses en el limbo.