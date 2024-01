Estos son los siete ganadores del Premio Iniciativas Sustentables 2023

Siete proyectos fueron galardonados en la undécima edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2023, organizados anualmente por HUB Sustentabilidad. Durante la ceremonia, realizada en el Edificio Tánica (Vitacura), se reconocieron diversos proyectos que abarcan desde una solución hídrica elaborada con cabello humano hasta una comunidad de mujeres electricistas para reducir la desigualdad de género.

El evento contó con la presencia de José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo; el director de La Tercera, José Luis Santa María; y representantes de las empresas asociadas HUB Sustentabilidad (Aguas Andinas, Collahuasi, Copec, Empresa Iansa, EY, Isa Intervial, McDonald’s, Sistema B, WOM y Pulso). “No hay duda de que los temas de sustentabilidad son clave para, literalmente, poder seguir viviendo en este planeta”, dijo Benavente en el discurso de inauguración.

Las distinciones están basadas en algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (17 ODS), expresados en siete categorías: “Acción por el clima y energía asequible, segura, sostenible y moderna”, que se la llevó Nilus - Gigantes azules; “Educación de calidad”, que quedó en manos del Instituto Natura; “Igualdad de género y reducción de la desigualdad”, galardón obtenido por Comunidad Mujeres Electricistas; “Industria, innovación e infraestructura”, entregado a Nanolife; “Producción y consumo responsable”, ganada por Maifud; “Alianza para lograr los objetivos”, que se le otorgó a Agropelo; y “Salud y bienestar”, entregado al “Programa 2.000 personas, 2.000 soluciones de salud”.

Este año se recibieron más de 70 postulaciones que cumplían con los requisitos. En una primera etapa del proceso de selección, Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile; Alex Godoy, director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad del Desarrollo; y Reinalina Chávarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, decidieron a cuáles categorías pertenecían cada uno de los nominados. Luego, los socios del Hub Sustentabilidad escogieron a los ganadores.

La ceremonia contó con un panel moderado por el periodista Daniel Fajardo, en el cual participaron Ducci, Godoy y Chávarri, quienes plantearon distintos desafíos de la sustentabilidad. Godoy destacó que es necesario que la mitigación del cambio climático no sea costosa. “El mayor desafío en 2024 es cómo, con presupuestos reducidos o restringidos, hacer algo que no sea transferible a precio y que no terminen pagando aquellos mismos que buscamos en las iniciativas una solución”, apuntó.

En tanto, otro reto mencionado fueron las regulaciones relacionadas con desarrollo sostenible. “Hay muchas maneras de hacer frente a todo el tsunami regulatorio, que vienen para quedarse, que nos están imponiendo los grandes mercados, principalmente el europeo y el americano”, aclaró Chávarri. Por otro lado, Ducci resaltó que Chile requiere de un crecimiento económico, pero de manera sostenible. “Hay material suficiente como para que tomemos conciencia y podamos lograr ese equilibrio al que deberíamos aspirar, uno entre crecimiento y sostenibilidad”, concluyó.

José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

Benavente, de Corfo: “Un gran desafío es cómo hacer rutinario el proceso de la innovación”

José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, dijo que se ha producido un cambio de perspectiva en el proceso de las innovaciones. “El mundo científico - tecnológico vivía en las universidades, algunas veces se transformaban en empresas y potencialmente desarrollaban soluciones; ahora estamos viendo exactamente el proceso a la inversa”. Como otra característica relevante en Chile y basado en datos de una encuesta, Benavente comentó que, por primera vez, el sector privado está invirtiendo más que el público en investigación y desarrollo.

“El hecho de que el sector privado tome este rol más proactivo son buenas noticias”. Pero destacó que aún esto no es un proceso rutinario dentro de las compañías. “Un gran desafío que tenemos en Chile es cómo hacer rutinario el proceso de la innovación”, acotó.

CATEGORÍA “ACCIÓN POR EL CLIMA Y ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA”

Nilus, Gigantes azules

El foco de esta solución está en restaurar ecosistemas de alta montaña a través de tecnologías escalables para la implementación de reservas artificiales de hielo, con el objetivo de preservar los glaciares de Chile. La iniciativa surgió de una imagen del Himalaya, que mostraba cómo se almacenaba agua en estado sólido, sin usar energía adicional y sólo basándose en la naturaleza. La idea atrapó a Sebastián Goldschmidt, CEO de Nilus - Gigantes azules, quien observó las condiciones adecuadas en Chile para la producción de hielo. Así, nació una tecnología para replicar y escalar la innovación en distintos puntos de la cordillera del país. “Queremos recuperar ecosistemas que se han ido perdiendo por el cambio climático”.

CATEGORÍA “PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE”

Maifud, el mercado de lo imperfecto

La empresa combate el desperdicio de alimentos a través de la venta de cajas por suscripción de frutas y verduras con alguna imperfección estética.

Este negocio comenzó en pandemia. En un principio, una comunidad online compartía frutas y verduras discriminadas por motivos estéticos, pero siempre apta para el consumo. De ahí escaló a la venta de productos que permiten ahorrar hasta el 40% frente a los comercializados en supermercados.

María José Fuhrmann, head of Growth de Maifud, dijo que actualmente tienen más de 950 suscripciones activas en toda la Región Metropolitana y algunas comunas de Valparaíso. “Hemos recuperado más de 280 toneladas de alimentos desde que empezamos con este modelo de negocios, y donado más de 1.000 kilos de alimentos”.

Clínica Alemana

CATEGORÍA “SALUD Y BIENESTAR”

Programa 2.000 personas, 2.000 soluciones de salud, Clínica Alemana

Esta solución contribuye con la reducción de las listas de espera del sistema de salud público, mediante intervenciones quirúrgicas, procedimientos ambulatorios, exámenes y consultas con especialistas. Todas las prestaciones sociales no tienen costo para los pacientes y hospitales con los que colaboran. Elisa Valdés, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Clínica Alemana, relató que el proyecto empezó en 2019 con 40 intervenciones con fondos limitados, lo que les motivó a unirse con Desafío Levantemos Chile. Tras la pandemia se extendieron a más localidades, y durante 2022 y 2023 se realizaron 2.430 soluciones. “El apoyo de la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia, institución sin fines de lucro, ha sido clave”.

CATEGORÍA “ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS”

Agropelo, reciclaje de pelo humano para combatir la sequía, Agropelo

Se trata de un innovador mulch de ahorro hídrico, elaborado a partir del pelo humano, recuperado de una red de más de 320 peluquerías a lo largo de Chile. Con esta iniciativa se mantiene la humedad, ahorrando hasta el 48% del agua de riego y se aportan nutrientes como nitrógeno, calcio y sulfuro al suelo, regenerándolo. “Lo importante es que todos somos parte de la solución. Cada vez que alguien se corta el cabello está aportando a la regeneración de los suelos y a enfrentar la sequía”, afirmó Mattia Carenini, gerente de operaciones de la fundación. Los primeros estudios comenzaron en las viviendas de los fundadores. “Fuimos escalando. Luego, estuvimos desarrollando este producto en Antofagasta. Este proceso se fue dando de forma muy orgánica”.

CATEGORÍA “EDUCACIÓN DE CALIDAD”

Instituto Natura Chile, Natura Cosméticos

El enfoque de esta organización en Chile y otros países de Latinoamérica está en la reducción de la desigualdad, el impulso de agendas prioritarias de educación a través de la articulación de los sectores privado y público, y además respalda el desarrollo integral de consultores de Natura. “Chile es el país de la región con mayor brecha de aprendizaje entre sus estudiantes de quintiles extremos de ingreso. Eso ha basado nuestra decisión de apoyar la reducción de la brecha educativa en el país a través del apoyo a la nueva educación pública chilena, especialmente a la escuela media, que es el nivel educativo con los mayores desafíos”, indicó Marcela Ramos, gerenta de Educación y directora ejecutiva del Instituto Natura Chile.

CATEGORÍA “INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA”

Nanorrecargas: la revolución de la limpieza, Nanolife

Esta innovación consiste en recargar y reutilizar cualquier botella para preparar “nanorrecargas”, y así obtener un producto de limpieza natural en cinco minutos. Esto permite eliminar los plásticos de un solo uso. Daniela Garrido, directora de Investigación, Desarrollo e Innovación de Nanolife, relata que el proyecto vio la luz hace dos años, aunque estaban avanzando en estudios desde hace más tiempo. “Queríamos dejar atrás las prácticas insostenibles de la industria”. Así fue cómo se apoyaron en la nanotecnología natural para lograr su propósito debido a que les posibilitó compactar y maximizar el rendimiento de las fórmulas, reduciendo hasta en 97% los espacios de producción, almacenamiento y logística.

CATEGORÍA “IGUALDAD DE GÉNERO Y REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD”

Comunidad de Mujeres Electricistas, Madeco by Nexans y RedMaestra

Esta es la primera comunidad de mujeres electricistas de Chile. Nacida en 2022, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida e impulsar la autonomía económica de las mujeres mediante programas gratuitos para su desarrollo e inserción laboral en la construcción. Alonso Fernández, líder de Sostenibilidad para la región andina de Nexans, explicó que al ofrecer mayor acceso a las mujeres a insertarse en sectores comúnmente operados por hombres, se logra reducir las brechas de género, que son notorias en disciplinas como la construcción. “Tenemos que apoyar, entregar más herramientas y más espacios para mujeres”. Este proyecto, además, es apoyado por Schneider Electric y Sonepar Chile.