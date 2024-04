Exautoridades de comercio exterior analizan potencial flanco por faltas al debido proceso en medidas contra acero chino

Nuevos días clave vive la investigación por dumping que lleva adelante contra el acero chino la Comisión Antidistorsiones, ente asesor presidencial que podría revisar su anterior recomendación, a la luz de los recursos que presentaron las distintas empresas afectadas, así como las denunciantes, con el fin de que los niveles de las sobretasas establecidas sean reevaluadas por los ocho integrantes de la instancia técnica.

Al respecto, tres expertos y exautoridades en materia de comercio exterior -todos exjefes de la antigua Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei)- advierten sobre la necesidad de resguardar el debido proceso en esta investigación.

Alejando Jara, quien lideró la Direcon en 1999, cuestiona que la Comisión Antidistorsiones haya adoptado derechos antidumping basados en la información aportada sólo por una de las partes, como lo reflejó el acta de las primeras sesiones donde se decidió la recomendación de aplicar tasas provisorias, y advierte que, “en términos de lo que es un debido proceso, creo que eso no corresponde, no es correcto”.

En esa línea, refuta el raciocinio de la Comisión, al considerar únicamente los antecedentes entregados por CAP en el proceso.

“Ese informe no puede ser la base para tomar una decisión. Yo creo que tampoco podría ser la base para adoptar derechos provisionales”, indica, remarcando que “aquí hay dos partes interesadas, los productores nacionales y los exportadores hacia Chile, entonces el otro tiene que tener la oportunidad de oponerse o de alegar”.

Con todo, sostiene que esta “no es la primera vez que pasa (algo así), y a mí no me extraña nada” que los integrantes designados por el Banco Central y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hayan votado en contra de establecer las sobretasas, ya que “desde que existe esta comisión, en muchas ocasiones los representantes del Ejecutivo votaron en un sentido y los otros, votan en otro. Obviamente, los del Ejecutivo suelen estar ordenados, coordinados”.

Y aunque descarta la posibilidad de que China acuda a la Organización Mundial de Comercio (OMC) como ente multilateral para resolver un potencial conflicto, ya que “a la economía china no le va a pasar nada si sus exportaciones de acero a Chile disminuyen o caen a cero”, subraya que la potencia asiática “sí se ha preocupado en muchos casos, cuando otros países han adoptado medidas, de que se respeten los procedimientos y que no se discrimine contra China”.

Por su parte el exministro de Agricultura Carlos Furche, quien lideró la Direcon entre 2004 y 2010, remarca que todos los votos valen lo mismo en la comisión, y en ese sentido el voto de minoría no es un antecedente que por sí solo invalide técnicamente los pronunciamientos del resto de los integrantes, ya que “por lo menos el tiempo que me correspondió estar involucrado en esos temas, los representantes de los ministerios eran profesionales competentes, con experiencia en temas de comercio internacional”.

No obstante, enfatiza que lo más relevante es “que los fundamentos a partir de los cuales se toman las decisiones sean sostenibles al análisis externo, al análisis de la contraparte comercial, porque efectivamente estos conflictos pueden escalar a las instancias bilaterales contempladas en el tratado de libre comercio con China, o multilaterales, en la OMC”.

“Es verdad que hay varios antecedentes de que varios otros países, incluyendo la Unión Europea, han tomado medidas contra el acero chino, pero me parece que lo más importante es que en Chile exista la fundamentación y sustentación lo suficientemente sólida para sostener esto ante todas las instancias”, remarca.

Sobre posibles cuestionamientos al debido proceso, califica como algo que no es un “buen antecedente” el que se haya llamado a las partes a presentar nuevos datos que permitan revisar las recomendaciones ya aplicadas. “Salvo que se hayan aportado nuevos antecedentes muy consistentes en los últimos días, la verdad es que difícil de explicar por qué hace dos semanas se toma una resolución y se vuelve a revisar”.

Furche enfatiza en la necesidad de activar los mecanismos bilaterales, a través de la Subrei, ya que “siempre existe la posibilidad de que esto escale y llegue a la OMC, aun cuando es evidente que la OMC no tiene la agilidad que tuvo en el pasado para intervenir en estos conflictos comerciales”.

“En las relaciones comerciales, cuando se toma una medida, es bastante esperable que la contraparte que recibe la medida piense o evalúe al menos alguna medida de retaliación. Eso no tiene nada de extraño en las relaciones económicas bilaterales. Ha ocurrido y probablemente seguirá ocurriendo”, advierte.

En tanto, Osvaldo Rosales, también exjefe de la Direcon entre 2000 y 2004, considera que “presionar, sin cambiar los datos de origen, la verdad es que en el fondo es pasar por encima de la institucionalidad”.

En ese sentido, reconoce que cuidar el debido proceso “es un tema clave, porque la comisión es una instancia técnica”, y que en caso de verse cambios en la recomendación original, éstos deben estar sustentados en antecedentes “valederos”, ya que “de otra forma, lo que estaría en evidencia es que sería rendirse a una presión política, en particular de los parlamentarios de la zona, incluso muchos de oposición que ahora aman al dios Estado, cuando durante décadas han adorado al dios mercado”.

De todos modos, cree que aunque “siempre existe el riesgo” de que se cuestione el debido proceso, “por ahora eso es una mera especulación, y hay que esperar cuál va a ser la decisión”.

Yendo más al fondo del tema, Rosales -autor del libro “El sueño chino”-, alerta que los cambios estructurales que convirtieron a China en el mayor productor de acero a nivel mundial, imponen una situación “permanente” de crisis, que requiere medidas tanto de la autoridad como de parte de la empresa para adaptarse al escenario global.

“La empresa no se ha preparado, no ha reaccionado oportunamente. Este no es un tema de gobierno”, dice, agregando que “la empresa y los accionistas algo tienen que aportar”.