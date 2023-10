Excedentes de Codelco caen 65% al tercer trimestre y alcanzan los US$ 917 millones

La empresa estatal Codelco continúa registrando en cifras un mal 2023, con una baja en la producción, un ascenso de costos que es compartido por toda la industria, y un retroceso en los excedentes que la principal compañía del país entrega al fisco chileno.

Según los estados financieros del tercer trimestre presentados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la disminución en los excedentes entregados al fisco, antes de impuesto a la renta y la Ley N°13.196, descendieron un 65% entre enero y septiembre de este año, registrando US$ 917 millones, versus los US$2.606 del mismo periodo del 2022.

No te pierdas en Pulso

Lo anterior estuvo determinado, según reportó Codelco, por varios factores. En primer lugar, la estatal produjo durante los primeros nueve meses del año un 9% menos que en el mismo periodo del 2022, finalizando septiembre con 966 mil toneladas de cobre, 96 mil toneladas menos que Codelco justificó por el retraso de los proyectos estructurales y operacionales que, aseguró, están en vías de solución.

Además, los niveles de producción estuvieron determinados por la caída en el tratamiento de minerales en El Teniente por las lluvias que ha enfrentado el país en la primera mitad del año, y un evento sísmico en la mina subterránea en julio. Ministro Hales, por su parte, se vio afectado por una caída en recuperación y leyes, mientras que Chuquicamata se enfrenta al agotamiento de mineral en la mina rajo.

La caída en la producción afectó los volúmenes de venta en Codelco, que se redujeron en un 7%.

Uno de los factores determinantes en la caída de los excedentes fue el aumento de 30,5% en los costos de producción. Los costos se empinaron hasta US$ 3,637 la libra, contra los US$ 2,787 del período enero-septiembre de 2022. El cash costo subió 29,9%, desde US$ 1,574 a US$ 2.045 la libra. Y como contrapartida, el precio internacional disminuyó.

En el periodo enero-septiembre de 2023, el precio del cobre promedió US$ 3,89 la libra, 5% por debajo del periodo comparable del año anterior, mientras el precio de venta de Codelco promedió US$ 3,84 la libra, 3% más que el valor observado en los primeros tres trimestres de 2022, reporto la empresa.

Además, influyeron la caída en los resultados de Anglo American Sur, de la cual Codelco es accionista; una merma en las ventas de molibdeno; y el incremento en el costo financiero, por una mayor deuda.

El panorama, sin embargo, mejoró bastante en los últimos tres meses. A junio, los excedentes al fisco habían sumado US$ 329 millones. “En cuanto al excedente del trimestre julio–septiembre 2023, éste correspondió a un resultado positivo de US$ 588 millones, lo que recupera los excedentes que se habían visto afectados por el resultado negativo del trimestre anterior”, detalla el análisis razonado. La mejoría se explica en parte por un aumento de 2,1% en la producción de cobre, que alcanzó las 333 mil toneladas en relación al tercer trimestre de 2022.

La generación de caja, o Ebitda, sumó US$3.237 millones versus los US$4.697 millones del periodo anterior, una caída del 31% que se justifica por la menor venta tanto de cobre como otros productos como el molibdeno. También por los mayores costos y el crecimiento de los gastos no operacionales.

Pese a las dificultades de producción, Codelco destacó distintos hitos y avances en la actividad de sus plantas. En Chuquicamata, la minera incrementó en un 49% la tasa de extracción de mineral desde la mina subterránea, lo que corresponde a 48 mil toneladas por día a septiembre 2023 versus 32 mil toneladas por día a septiembre 2022.

Proyectos estructurales

“La Corporación inició un intenso plan para resolver temas operacionales que la han afectado en el último año: actualizó el modelo de operación de todos los yacimientos; está asegurando el desarrollo minero de DMH (División Ministro Hales) y la continuidad operativa del sistema de manejo de materiales, además ha realizado mantenciones mayores para recuperar activos, como la planta concentradora de Andina y la fundición de Chuquicamata”, explicó Codelco en un comunicado, lo que le permitirá aumentar su producción desde 2024.

En la entrega de sus resultados financieros actualizaron además el avance en sus proyectos estructurales, donde la fase de continuidad del Nivel 1 de Chuquicamata subterránea avanzó a 43,2% en el periodo. En la cartera de proyectos en El Teniente, Diamante avanzó a 30,9% y Andesita, a 33%. En Rajo Inca, el avance llegó a 61,4%, mientras que Traspaso Andina alcanza el 99,3%.

La estatal informó que ”Chuquicamata Subterránea comenzará a incorporar una mayor cantidad de área a la producción, con lo cual aumentará la alimentación de mineral desde la mina subterránea a la concentradora. se espera que durante los primeros meses de 2024 termine el prestripping de Rajo Inca, para luego comenzar el ramp up de la concentradora que será de siete meses, para alcanzar gradualmente las 37 mil toneladas diarias de mineral”.