Exconsejeros del Banco Central discrepan sobre el timing de recorte de tasas

Las reacciones por la decisión de la Reserva Federal de recortar sorpresivamente la tasa de interés en 50 puntos base sigue generando discusiones a nivel local. Esto, principalmente, porque la decisión fue leída por el mercado chileno como una presión para el Banco Central de Chile.

En ese sentido, el exvicepresidente del ente rector, Jorge Marshall, espera que el instituto emisor decida rebajar la tasa de interés a fines de este mes. “Yo creo que en la próxima reunión” el Central bajará la tasa, dijo en conversación con radio Infinita.

Asimismo, afirmó que “el Banco Central está en una encrucijada, porque le cambió el cuadro de su análisis económico desde el estallido social, que era algo muy idiosincrático a Chile, a un fenómeno global”. Entonces, agregó, “la misma artillería que el Central desplegó a fines del año pasado por el estallido social no le sirve ahora. No tendría sentido un Banco Central activamente en la intervención del dólar, si es que el dólar está donde está por el coronavirus”, indicó Marshall

Por su parte, el expresidente del instituto emisor y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio, aseveró que si bien el Central debe seguir una política monetaria expansiva, no se aventuró al señalar si debe recortar en la reunión de marzo o bien en próximas reuniones. “El Banco Central de Chile tiene un problema un poco más complejo, con más ingredientes. Si bien aún no le afecta el coronavirus es algo que no pasará por el lado”.

Ante esta situación, el economista aseveró en T13 radio que el “BC tiene que mirar esto con cuidado. No tiene que apurarse, pero tampoco quedarse atrás. Aparentemente tenemos una economía que se ha mostrado mucho más resiliente”.

De Gregorio puntualizó que dada la crisis interna el país tiene “problemas que van más allá del coronavirus. Por ello, tiene que estar con sesgo expansivo, es mejor que lo haga antes (recortar tasas) que después”.