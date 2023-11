Falabella espera recaudar hasta US$1.000 millones con venta de activos

La compañía espera conseguir entre US$ 800 millones y US$ 1.000 millones en un plazo de 12 a 15 meses, con activos principalmente inmobiliarios. A finales de agosto, la empresa había anunciado un plan por hasta US$ 400 millones. En el tercer trimestre, Falabella perdió US$ 5 millones, menos que los US$ 19 millones del tercer cuarto de 2022. Los ingresos cayeron 10%. Y la dotación se redujo en casi mil personas adicionales. En 2023 ya son 9.599 trabajadores menos.