Falabella busca un mejor escenario financiero por medio de plan que contempla la venta de inmuebles por US$ 400 millones

La salud del negocio de Falabella no goza de su mejor momento y así lo demostraron sus resultados operacionales del primer semestre de este año. En concreto, la compañía anotó pérdidas por US$ 6 millones en el semestre enero a junio durante la primera parte del año del 2023 de la mano de la caída en los ingresos y el Ebitda.

No obstante, la firma reportó utilidades por US$ 61 millones si solamente se miden los últimos meses del semestre, entre abril y junio, dejando atrás tres trimestres de números negativos gracias a un cambio en el método de revalorización de sus propiedades, que generó un beneficio de US$ 108 millones. Una buena noticia para Falabella que fue contrarrestada con una caída de 13% en los ingresos, un baja de 42% del Ebitda y un desplome de casi el 80% si se compara con el segundo trimestre del año pasado.

Ante esta realidad, que arrastra hace un tiempo, es que la firma comenzó en octubre del año pasado “un plan de eficiencias” para ordenar sus finanzas y que espera dar mejores resultados financieros para mediados del próximo año, según explicaron los altos ejecutivos de la compañía en la presentación de sus resultados financieros.

“Puede que sean dos años. Pero al menos el plan que estamos haciendo considera ese tipo de recuperación, ciertamente no durante este 2023, pero dentro del horizonte del 2024″, comentó el gerente general de Falabella Financiero, Juan Manuel Matheu.

Reducción de gastos en logística, optimización de actividades de marketing y fidelidad, integración de funciones, entre otros son parte de las medidas que anunciaron en su momento de cara al “plan de eficiencias”.

En tanto, el gerente general de Falabella S.A, Gaston Bottazzini, descartó entregar una proyección sobre cómo terminará la situación crediticia de la firma este año: “Algo que desafortunadamente hemos aprendido durante este año es que los números que teníamos en nuestra mente a principios de este año son ciertamente peores. Nadie esperaba el escenario de consumo que hemos estado enfrentando, especialmente en Chile. Así que no me siento cómodo ni responsable compartiendo cifras en las que no voy a poder confiar”.

“Aún no vemos un cambio en la demanda, aunque sí algunas de las señales macroeconómicas que apuntaría a un cambio en la demanda (...) Pero dado que no lo estamos viendo en el mercado, hemos tomado una serie de medidas para contrarrestarlo”, dijo. Sin embargo ,también acotaron desde Falabella que se debe considerar un repunte del comercio en diciembre dada la expectativas de venta que se tiene para la festividad de Navidad.

De esta forma, y de cara al plan de Falabella que busca buscar revertir su escenario, la plana alta de la compañía destacó como medidas el cierre de las tiendas en Estación Central y San Bernardo. Además, de un trabajo de ventas de activos de un rango estimado, por parte la firma, en US$400 millones

“Estamos hablando de tiendas independientes y algunos centros de distribución, principalmente en Chile. Y además de eso, ya hemos puesto en marcha la venta de lo que solía ser las oficinas de Sodimac en Chile. Esos son procesos que deberían materializarse básicamente dentro de, dada la demanda que hemos visto en el mercado, en el cuarto trimestre de este año o primer trimestre del próximo año”, precisó el gerente corporativo de finanzas de Falabella, Alejandro González.

Sin embargo, la compañía también destacó que no solo busca mejorar en base a estas medidas: “Estamos muy preocupados no sólo en el ahorro y desde luego en centrarnos también en el crecimiento de la empresa (...) esto no es sólo una cuestión de reducir y reducir”, apuntó Matheu.

Ante este escenario, desde Falabella destacaron la oportunidad de crecimiento que ven en su oferta bancaria en mercados como Colombia y Perú, entre otras áreas. En tanto, también relevaron su actuar en proyectar los niveles de venta y no quedarse con stock que deban liquidar a un menor valor del presupuestado.

“Tenemos un 22% menos de existencias de un año a otro, lo que nos aportaría una menor presión sobre los márgenes (...) tenemos una posición de inventario mucho mejor y, por lo tanto, menos presiones sobre los márgenes en términos de necesidad de promociones y liquidaciones”, expusieron los ejecutivos.