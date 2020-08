Familias Luksic, Angelini y Matte están en fondo local que apunta a oportunidades globales, entre ellas, Latam Airlines

Algunos de los vehículos de inversión ligados a importantes grupos empresariales familiares del país están participando como aportantes en un fondo que invertirá una parte de lo recaudado en la reorganización de la aerolínea Latam Airlines.

Se trata del “Fondo de Inversión Singular Oaktree Opportunities Fund XI”, que es administrado por la gestora Singular Asset Management Administradora General de Fondos -cuya propiedad está ligada a exejecutivos de Inversiones Security y un 20% a la gestora internacional Oaktree Capital Management-.

El fondo local tiene como objetivo levantar capital para aportarlo a un fondo mayor de nivel global de Oaktree, que espera recaudar en torno a US$ 15 mil millones en el mundo para invertirlo en distintas estrategias oportunísticas enfocadas principalmente en deuda estresada o distressed debt de distintas compañías que están pasando por estrechez de financiamiento y necesitan de recursos privados, a cambio de altos intereses, para poder seguir siendo viables.

Oaktree está postulando a inyectarle liquidez al tramo A de financiamiento de Latam Airlines por US$ 1.300 millones, que justamente provendrán de este fondo de alrededor de US$ 15 mil millones -que no tiene hard cap o tope establecido- que esperan recaudar antes de fin de año.

Desde Chile, a través del fondo local de Singular, ya se han logrado levantar en torno a US$ 270 millones, señalan distintas fuentes de la industria, y no descartan que se puedan alcanzar los US$ 300 millones en los próximos meses.

Entre los aportantes del fondo de Singular -cuyas cuotas de fondos no son rescatables y estiman un horizonte de inversión de más de dos años- hay un par de AFP, otro par de compañías de seguros de vida y más de una decena de family offices. En este último grupo, sociedades ligadas a las familias Luksic, Angelini y Matte habrían comprometido financiamiento, aseguran distintas fuentes del mercado financiero local que siguen de cerca esta operación.

En paralelo a este proceso de aportes de capital que lidera Singular -que irán a apoyar a la aerolínea chilena de forma indirecta-, LarrainVial está a la espera de que el juez de bancarrota del caso Latam Airlines permita avanzar en que el tramo C de financiamiento encabezado por la familia Cueto y Qatar Airways pueda ampliarse en US$ 250 millones, que serían levantados por esta entidad entre los actuales accionistas de la aerolínea.