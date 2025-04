“Foco Legal: Infome Mensual”: Mujeres con alta calificación ganan 30,1% menos que los hombres en Chile

En un país que se jacta de avances en derechos laborales, las cifras muestran otra cara. El primer reporte del ciclo “Foco Legal: Informe Mensual”, elaborado por Fundación ChileMujeres, Buk y La Araucana, con el apoyo de Alessandri Abogados, expone la persistente desigualdad salarial en Chile. A pesar de contar con leyes que promueven la igualdad de remuneraciones, las brechas por género siguen siendo significativas y estructurales.

El estudio, centrado en la igualdad salarial y no discriminación, entrega no solo un marco legal actualizado, sino también una radiografía cruda de lo que viven día a día miles de mujeres en el mundo laboral.

¿Cuánto menos ganan las mujeres?

Según datos recientes del Zoom de Género Brechas de Ingresos 2024, de ChileMujeres, OCEC UDP y CCS, analizados en el informe, la brecha de género en el ingreso laboral alcanza el 23,3%, una leve mejora respecto al 25,5% del año anterior, pero aún alarmante.

El desglose por nivel de calificación deja aún más en evidencia la desigualdad:

En cargos de alta calificación , las mujeres ganan un 30,1% menos que sus pares hombres.

En niveles ejecutivos, la brecha es de 8,6% .

En el nivel administrativo y medio, 9,3%.

Y si a esto se suma la maternidad, la diferencia se acentúa: la brecha salarial entre hombres y mujeres con hijos/as es de 26%, mientras que en personas sin hijos/as es de 19%.

Percepciones versus realidad

Uno de los hallazgos más reveladores del informe es la distancia entre percepción y realidad. Según la encuesta Radiografía Mujeres en el Trabajo 2025 de Buk, un 64% de los hombres cree que no existen diferencias salariales entre hombres y mujeres. Solo el 38% de las mujeres opina lo mismo.

Otra encuesta, realizada por Descifra y ChileMujeres en marzo de 2025, preguntó directamente si se paga igual por el mismo trabajo:

Solo 27% cree que las empresas del país lo hacen .

En cuanto a su propia empresa, el 49% cree que sí, mientras el otro 51% considera que no.

La ley está, pero no basta

En el papel, Chile ha avanzado. Desde 2009, el artículo 62 bis del Código del Trabajo establece el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que realicen un mismo trabajo. A su vez, el artículo 2° prohíbe discriminaciones por sexo, género, maternidad, edad o estado civil, tanto en el trabajo como en las ofertas laborales.

Pero la implementación sigue siendo débil. El informe detalla que si una trabajadora denuncia desigualdad salarial, debe primero presentar un reclamo escrito ante la empresa. Si este no es acogido, puede acudir a tribunales. Si la denuncia es acogida, el tribunal puede ordenar corregir la discriminación y aplicar multas de hasta 100 UTM, además de impedir a la empresa contratar con el Estado por dos años.

Además, el incumplimiento de la igualdad salarial es considerado causal de autodespido.

¿Qué deben hacer las empresas?

Según la normativa vigente, las organizaciones con más de 200 personas deben:

Registrar los cargos y sus características en el reglamento interno.

Establecer canales de denuncia claros y procedimientos para tramitarlas.

El informe sugiere que las empresas midan regularmente sus brechas salariales y utilicen herramientas como el Instrumento de Equidad Salarial desarrollado por FK Economics y ChileMujeres, como parte de sus buenas prácticas.

La urgencia de avanzar

En un año en que el Congreso discute el proyecto de ley de equidad salarial (indicaciones sustitutivas N°147-373), este informe llega como insumo clave para el debate legislativo y para la toma de decisiones en el sector privado.

La igualdad salarial no puede seguir siendo solo un principio jurídico. Debe convertirse en una realidad concreta para todas las mujeres trabajadoras de Chile. Las cifras ya no dejan espacio para la negación: trabajar igual y ganar menos sigue siendo una regla, no una excepción.