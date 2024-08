Fundador de Mercado Libre destaca crecimiento en Chile y adelanta que lanzará nuevos productos en el país

Marcos Galperin, el fundador, presidente y CEO de Mercado Libre, aterrizó en Chile para participar del primer Mercado Libre Experience realizado en el país. Convocando a más de 3 mil personas, el empresario argentino relató el camino que recorrió su compañía hasta convertirse en la empresa más valiosa en Latinoamérica a principios de agosto, cuando se disparó en la bolsa y alcanzó los US$93 mil millones.

La instancia destinada al eCommerce se realiza este martes en el Centro Cultural Estación Mapocho, en su tercera versión, luego de que se llevara a cabo en México y Brasil. Galperin relató los comienzos de Mercado Libre, en 1999, luego de haber cursado un MBA en la Universidad de Stanford, donde se fascinó con el internet y las posibilidades que ofrecía en Estados Unidos.

“Yo estaba convencido que Internet iba a cambiar el mundo de manera drástica y estaba súper frustrado que en América Latina no teníamos aplicaciones útiles. O sea, podías leer los periódicos en Internet, mirar el pronóstico del tiempo, pero no mucho más. Entonces, de esa frustración de saber que yo iba a volver a América Latina y que muchas de las cosas que yo ya veía sucediendo en internet en Estados Unidos no existían acá, surge la idea de, en vez de frustrarme, por qué no veo esto como una oportunidad e intento hacer alguna aplicación que me parezca realmente útil para la región. Bueno, y ahí empezó”, contó ante el público.

A Chile llegó en el 2014. “Fue un camino duro, difícil, trabajoso, y la verdad que ver más de 3.000 vendedores que representan a nuestra comunidad de vendedores aquí en Chile, me da un orgullo tremendo ver cómo nuestra marca ha evolucionado, ha crecido, cómo nos hemos posicionado como el líder indiscutido en el comercio electrónico en Chile”, expresó Galperin.

“Durante muchos años invertimos y nos costaba mucho, no crecía mucho. Éramos muy pequeños, crecíamos pero no crecíamos a las tasas que nos hubiese gustado. Así todos seguimos tomando la decisión de invertir y lanzar productos y lanzar envíos y lanzar mercados pagos, etc”, recordó respecto a sus inicios en Chile.

La pandemia fue decisiva, de forma en que en los últimos 5 años han sido los mejores en Chile. Con lo que en los próximos 24 meses “es impresionante la cantidad de cosas nuevas que vamos a estar lanzando en Chile para seguir mejorando”, dijo, sin detallar más que la llegada de la tarjeta de crédito al territorio nacional.