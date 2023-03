Ganancias de Empresas Copec bajan en 2022, pese a alza de los ingresos

Empresas Copec informó este viernes sus resultados financieros al cierre del 2022. La compañía registró ganancias por US$1.466 millones en 2022, lo que representa una disminución de 17,7% en relación al 2021. De acuerdo a lo reportado por la firma en su balance financiero enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), este resultado se explica por un resultado no operacional más desfavorable en US$ 537 millones, compensado por menores impuestos por US$ 145 millones y un mayor resultado operacional por US$ 66 millones.

En tanto, la empresa reportó ingresos por US$ 30.765 millones entre enero y diciembre pasado, esto es un aumento de 24,1% en doce meses.

El resultado no operacional fue desfavorable comparado con el reportado el 2021 debido a una disminución en otras ganancias, consecuencia de menores utilidades provenientes de ventas de activos, mayores otros gastos, producto de cierre de plantas y castigos de activo fijo, y una caída en participación en asociadas, “explicada por una provisión en Metrogas relativa a un fallo judicial inicial adverso a la compañía. Todo lo anterior fue contrarrestado, en parte, por mayores otros ingresos, consecuencia de la venta de estaciones de servicio por parte de Mapco, compensada, en parte, por una menor revalorización de activos biológicos”, señaló la compañía.

Por otra parte, el mejor resultado operacional se originó en el sector combustibles, donde los resultados aumentaron en Copec Chile, Mapco y Terpel.

Lo anterior se explica, principalmente, por una mejora en volúmenes, un efecto contable positivo por revalorización de inventarios y una subida en el margen industrial en Copec Chile, dijo la empresa perteneciente al grupo Angelini . En tanto, Abastible reconoció un menor resultado operacional respecto al año anterior, reflejo de una caída en el desempeño de sus operaciones en Chile y Colombia, compensado, en parte, por una mejora en los resultados en Perú y Ecuador.

En el sector forestal, en tanto, Arauco registró una disminución de su resultado operacional producto de una caída en los volúmenes vendidos de celulosa, maderas y paneles. Lo anterior se vio compensado por un alza en los precios en cada uno de estos segmentos, explicó la compañía.

Resultados de compañías afiliadas y asociadas

Arauco, por su parte, registró una utilidad de US$ 704 millones al cierre del 2022, lo que representa una caída de US$ 326 millones respecto al mismo periodo del año anterior. “Esto se explica por un menor resultado tanto no operacional como operacional por US$ 472 millones y US$ 116 millones, respectivamente. Lo anterior fue parcialmente compensado por una disminución de US$ 261 millones en impuestos”, sostuvo la compañía.

Con respecto a los ingresos consolidados, estos subieron 11,8%, explicado por mayores ventas en los segmentos de celulosa y maderas.

Por su parte, Copec registró una utilidad de $529.728 millones, superior a los $297.238 millones alcanzados al cierre de 2021, explicada por un resultado operacional y no operacional más favorables, dijo Empresas Copec. Lo anterior se vio parcialmente compensado por mayores impuestos, producto de los mejores resultados.

Por otro lado, Abastible obtuvo una utilidad de $ 35.439 millones, lo que se compara desfavorablemente con la utilidad de $93.972 millones reportada al cierre del año anterior. Esto se debe, principalmente, a un resultado no operacional más desfavorable, asociado a la venta de Gasmar durante el 2021, y a un menor resultado operacional, compensado parcialmente por menores gastos por impuestos.

En tanto, Metrogas informó una pérdida de $203.877 millones, que se compara con la utilidad de $46.850 millones registrada al cierre de 2021. Ello es producto, principalmente, del impacto en otras ganancias de la resolución en primera instancia del juicio iniciado en 2009 por la transportadora argentina TGN en contra de Metrogas, por término anticipado de contrato.