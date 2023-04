Ganancias de Sonda crecen con fuerza en el primer trimestre

Las ganancias de Sonda crecieron con fuerza en el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, los ingresos de la empresa de transformación digital anotaron una subida de 19,7%.

Según el análisis razonado que envió la empresa a la CMF los ingresos trimestrales llegaron a US$356,6 millones, lo que implica un salto de 19,7%, con respecto a al mismo periodo de 2022. Este resultado se explica por los negocios de Digital Business y Digital Services. El Resultado Operacional llegó a US$22,0 millones, una subida de15,1%, respecto al primer trimestre del año 2022. El EBITDA alcanzó US$34,6 millones, y creció 6,4%.

Las ganancias se ubicaron en US$ 16,0 millones, producto de un mejor Resultado Operacional y efectos financieros no recurrentes generados por la consolidación de KLAP en enero de 2023, muy por encima de los US$ 1,9 millones que logró la empresa en el primer trimestre de 2022.

Por otro lado, la empresa detalló que el volumen de negocios cerrados en el primer trimestre de este año fue de US$378,4 millones, un alza de 20,2%, donde destacan los negocios Ministerio de Transportes (Chile), Ministerio del Interior (Uruguay) y Tribunal de Justicia de Minas Gerais (Brasil).

A raíz de los resultados del primer trimestre, el presidente del directorio de SONDA, José Orlandini, destacó que el crecimiento en todas las geografías va en línea con el plan estratégico trazado por la compañía.

“Comenzamos el 2023 con ingresos muy por sobre igual periodo del año anterior. Esto, sumado a otros proyectos y oportunidades que estamos evaluando, pavimentan un buen camino para seguir fortaleciendo nuestro liderazgo a nivel regional y acelerar la transformación digital de nuestros clientes con iniciativas y soluciones que tengan un impacto positivo en la sociedad”, dijo Orlandini en un comunicado.

Sonda tuvo ingresos por US$ 1.248 millones en 2022 y cuenta con presencia directa en 12 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay.

En 2022 las utilidades se empinaron hasta los US$41,5 millones ($35.501,6 millones) al cierre del ejercicio previo. La cifra supone un alza del 1,8% en relación a 2021.

Por otro lado, hace un par de semanas, Andrés Navarro dejó la presidencia de Sonda y asumió José Orlandini, quien se desempeñaba como gerente general corporativo.