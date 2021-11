Ganancias de SQM se disparan en el tercer trimestre, sus ingresos por litio se duplican y además anuncia millonario reparto de dividendos

SQM registró ganancias por US$ 263,8 millones al tercer trimestre del año, lo que supone un potente incremento de 170,5% en relación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo los estados financieros que reportó a la CMF, la minera no metálica obtuvo beneficios por US$ 106,1 millones en el tercer trimestre del ejercicio frente a los US$ 1,70 millones del mismo lapso de 2020

Los ingresos de la empresa ligada a Julio Ponce ascendieron a US$ 1.778 millones entre y septiembre, lo que supone una mejora de 36,4% en doce meses.

Litio

En su análisis razonado, la compañía precisó que los ingresos por litio y derivados totalizaron US$ 483,4 millones durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021, un aumento del 96,1% en comparación con los US$ 246,5 millones registrados durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2020.

Los ingresos por litio y derivados durante el tercer trimestre aumentaron 94,4% en comparación con el tercer trimestre de 2020. Los ingresos totales ascendieron a US$ 185,2 millones durante el tercer trimestre de 2021, en comparación con US$ 95,3 millones en el tercer trimestre de 2020.

Julio Ponce, el empresario que controla SQM

SQM detalló que sus volúmenes de venta en la línea de negocio de litio y derivados alcanzaron 22.000 toneladas métricas durante el tercer trimestre de 2021, un aumento de casi 24% en comparación con el tercer trimestre de 2020. Los volúmenes de ventas totales para los nueve meses de este año superaron las 70.000 toneladas métricas, un aumento de más del 80% en comparación con el mismo período del año pasado.

“Esto estuvo en línea con nuestras expectativas, ya que este año hemos alcanzado una capacidad total de 120.000 toneladas métricas de carbonato de litio y hemos aumentado significativamente nuestro portafolio de clientes. Ahora esperamos vender casi 100.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente en 2021 y esperamos aumentar nuestros volúmenes de ventas en 2022″, dijo la empresa.

Plantas procesadoras del litio en Salar de Atacama

Cabe recordar que el litio en un insumo clave en la elaboración de las baterías de autos eléctricos y otros productos electrónicos.

Pero este no fie su área más importante. De acuerdo a los informado por SQM, los ingresos de su línea de negocios de Nutrición Vegetal de Especialidad para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021 totalizaron US$ 640,5 millones, un aumento del 22,5% en comparación con los US$ 522,6 millones reportados para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2020.

Los ingresos del tercer trimestre de 2021 alcanzaron los US$ 229,2 millones, un aumento del 31,1% en comparación con los US$ 174,8 millones reportados en el tercer trimestre de 2020.

Dividendos

Pero hay más. En un hecho esencial enviado al regulador, la empresa comunicó que el directorio citó a una junta de accionistas para tratar la aprobación y un reparto de dividendo por US$ 400 millones.

En el documento, SQM dijo que esto se explica por la situación financiera de la sociedad y las expectativas financieras para el resto del año, en consideración a la situación de los mercados en los que participa.

“Sujeto a la aprobación de dicho dividendo eventual, el directorio ha aprobado la modificación de la política de dividendos de la Sociedad en los términos que constan del documento anexo a esta comunicación”, dice el docimento firmado por Ricardo Ramos, gerente general de SQM.