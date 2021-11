Gerenta general de Oracle Chile: “Confiamos en que el país se convertirá en un polo tecnológico”

Hace menos de un mes, la empresa norteamericana de tecnología, Oracle, anunció la construcción de un segundo data center en Chile, tras haber inaugurado el primero en diciembre del año pasado.

Si bien la empresa no revela cifras exactas, Soledad Matos, gerenta general de Oracle Chile, se apura a decir que es una inversión “multimillonaria” y que “un segundo data center tiene una implementación mucho más compleja que el primero, debido a un nivel de autonomía de 100%”. El primero está en Colina y el segundo aún no tiene una locación específica, pero esperan inaugurarlo el 2022. Ambos deben ser absolutamente independientes, por ejemplo, con respecto al proveedor de internet y de energía, entre otros factores.

Oracle es una de las mayores compañías de software del mundo y se especializa en desarrollar y comercializar tecnología de bases de datos y sistemas de ingeniería en la nube, entre otros. Por eso que no es menor que haya decidido invertir en dos centros de datos en Chile -que en la compañía los denominan como Región OCI (Oracle Cloud Infraestructure)-, los cuales funcionarán de forma independiente. La apuesta es parte de una estrategia mayor por crear 44 OCI en el mundo. Y ya llevan 30.

No deja de ser interesante que inauguren un centro de datos en pandemia y con un país en plena tensión político-social, sin contar además el tema económico. ¿No influye esto en ambas inversiones?

- No. Tenemos un plan de inversiones trazado y Chile es un mercado clave para Oracle por su nivel de madurez digital. Por eso inauguramos la Región OCI antes que México y Colombia. El consumo de los servicios de Oracle tiene una alta demanda en nuestro país y realmente confiamos que Chile se convertirá en un polo tecnológico. Por lo tanto, mantendremos nuestro plan.

¿Cómo ha influido en el negocio de cloud computing el confinamiento debido a la pandemia?

- Desde la perspectiva de nuestro funcionamiento interno, hace mucho tiempo que usábamos plataformas remotas, por lo que el cambio nos costó prácticamente nada. Por otro lado, vemos que estos en estos dos años se ha acelerado casi en diez veces la digitalización y la transformación digital de las empresas. Entonces, de alguna u otra manera, esta necesidad de trabajar remoto, también generó demanda de tecnología. Las empresas ya se acostumbraron a tener un mundo híbrido y no volverán a lo anterior. Además, nos sabemos cuánto va a durar la pandemia, porque aún hay incertidumbre.

¿Podríamos concluir entonces que el teletrabajo generado por la pandemia ha sido bueno para el negocio de Oracle?

- Claro, aunque la pandemia no fue buena para nadie. Pero hay empresas como las de tecnología, que nos tuvimos que poner a disposición de sus clientes para ayudarlos, porque muchos tenían planes de transformación digital para los próximos 5 años y eso lo tuvieron que acelerar. Se notó claramente en el e-commerce, donde las empresas tuvieron que resolver temas como la logística y atención de call centers. Pero además, hubo mucho foco en las personas, porque de lo contrario, la tecnología per se no sirve.

¿Los data center son solo para clientes chilenos?

En el que ya tenemos instalado, hay clientes de Perú, Argentina, Brasil y Colombia, que quieren estar en Chile. Incluso, si alguna empresa de Estados Unidos quisiera apuntar hacia nuestro país, también podría. Pero la ventaja para muchos clientes chilenos es que podrán tener sus datos críticos, así como el respaldo, a nivel local en dos lugares distintos.

Pero las empresas chilenas podrían tener sus datos en cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja de la nube.

Lo que pasa es que algunos clientes no quieren trasladar sus datos de misión crítica a la nube fuera de Chile. Además, la ventaja es que nosotros proveemos un portafolio global, con precios y contratos en moneda local, y eso, no lo hacen otros proveedores.

¿Por qué es una ventaja?

Porque todas las transferencias internas de dinero de un país a otro, son muy complejas.

¿Cuáles son las industrias principales para ambos centros de datos?

Tenemos de todo. Inclusive, en razón de eso nos reestructuramos. Hay gente especializada para atender al mundo del retail, teleco, banca y multiindustria, que son los principales sectores. Además, tenemos una línea para el mundo de las startups y pymes.

¿Startups y pymes…? Pero Oracle es una empresa enfocada en grandes empresas.

En realidad queremos democratizar la tecnología. Tenemos distintos abordajes al respecto, como Oracle Startup, para facilitarles la incorporación de tecnología a estas empresas. Además hacemos talleres de innovación para las pymes. Entendemos que no son lo mismo que un gran banco en términos de ingresos para nosotros, pero apostamos a que esas startups van a crecer y queremos acompañarlas en ese proceso. No todas las empresas partieron grandes.

¿Esa estrategia incluye precio y flexibilidad? Porque debe ser difícil competir con modelos como el de AWS (Amazon Web Services), Azure de Microsoft o Google Cloud en ese segmento.

Sí, lo incluye, además de beneficios especiales. Nuestra tecnología permite además elasticidad, por lo que no necesitas comprar como si fueras un grande. O sea, va a depender del ciclo de negocios. Si están en expansión, probablemente esa startup va a crecer en tecnología. Pero también le vamos a permitir que en un momento difícil, pueda achicarse un poco.

¿Y es importante en el negocio el sector público?

Sí, tenemos una línea de negocio al respecto en todos los países del mundo. De hecho, nosotros nacimos trabajando para el gobierno de EEUU. El sector público, al igual que la banca, tienen aun más restricciones con respecto a la residencia de los datos.

Cuando Oracle elige crear una “Región”, ¿cómo lo hace? ¿Se planifica desde Estados Unidos o las oficinas locales hacen sus propuestas?

La demanda local está siendo cada día mayor, por eso creamos un proyecto para Chile y lo candidateamos en la mesa de la toma de decisiones de la compañía. Hay que pensar que, últimamente, se habla mucho del desarrollo tecnológico de Chile, dado en gran parte por la 5G. Entonces, cuando se decidieron las próximas regiones de Oracle en el mundo, nosotros pusimos a Chile en la mesa con su segunda región. Lo que tuvimos que demostrar fue la demanda de clientes y la madurez digital.

¿Y cómo les ha ido con el data center inaugurado hace 10 meses?

- Actualmente, el 30% de los ingresos por consumo están siendo desde Chile. Nos fue bien con “la pedida” (ríe). Si Chile fuera un país que no tuviera demanda, seguramente el dueño de Oracle no hubiese querido invertir aquí.P