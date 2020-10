La pandemia ha forzado a un cambio relevante en distintas compañías, y en Metlife lo saben bien. “Nosotros bromeamos con que el principal director de innovación no es el gerente general de tecnología ni el de clientes, fue el Covid que nos aceleró a hacer todo mucho más rápido”, comenta el gerente general de Metlife en Chile, Andrés Merino.

El ejecutivo, que hoy es también uno de los ocho candidatos a directores de AmCham, cuenta que a nivel global la compañía ha realizado estudios desde abril para ver el comportamiento de las personas durante la pandemia, y también han hecho doble click en Chile.

Por ejemplo, dice que las expectativas respecto al uso de canales digitales han aumentado respecto a la primera medición de abril. “Que yo pueda mandar mi seguro, el siniestro, en forma remota, saltó de 60% a 67%. Acceder a revisar todos mis productos de ahorro (online) saltó de 55% a 65% en agosto. Entonces, hay cambios de hábito increíbles”, dice Merino. Sin ir más lejos, el mes pasado el 37% del total de sus ventas en Chile fueron remotas, un récord histórico para la firma.

¿Qué otros cambios de comportamiento han visto?

-Las preocupaciones de los chilenos respecto a salud han disminuido, porque el Covid ha ido bajando, pero ha aumentado respecto a recesión o desempleo. ¿Cuáles son los tres factores emocionales de los chilenos más importantes? Según el estudio de junio, primero se sienten angustiados (35%), inseguros (33%), relativamente tranquilo (26%) empezó a aparecer, y nervioso (25%).

¿Y el comportamiento de la gente respecto a los seguros?

-Los clientes de Metlife muestran mayor interés por adquirir cobertura adicional para sus seguros desde el inicio de la pandemia, es decir, los clientes que ya tienen un seguro, se interesan por aumentar las sumas aseguradas. En abril el 35% de los clientes decía que estaba interesado en mejorar sus coberturas, y en agosto subió al 49%, casi 15 puntos más.

La gente dice que le gustaría aumentar su cobertura en seguros de vida, ¿eso se ve?

-La venta ha estado más baja de lo que son los planes, eso es así en todas las líneas, pero hay algo que ha ocurrido: la persistencia se mantiene, es decir, la gente que tiene un seguro está manteniéndolo (…) En segmentos bajos la gente sigue pagando, y también hemos visto una subida en los productos de salud, han subido 4 puntos porcentuales en proporción, llegando a más del 12%, si lo mides desde antes de octubre del año pasado (...) Es bastante, porque subir en un período en que la economía está en recesión, es recontra difícil. Pero ahí aparece también algo que se llama el push, (es decir) ¿quién vende, la compañía buscando al cliente para venderle, o el cliente buscando en la web o redes sociales una protección? Eso se ha dado vuelta por primera vez. Hay muchos clientes, sobre todo los más jóvenes, de 40 años para abajo, que han empezado ellos a buscar seguros, lo cual antes era al revés.

¿De los proyectos que hay en el Congreso, le preocupa alguno?

-Hay uno que nos preocupa especialmente, que son los nuevos proyectos para el retiro de fondos previsionales, que entendiendo que son grandes necesidades de las personas (...) creemos que en ese aspecto es súper complejo que se esté hipotecando los recursos del futuro para la jubilación.

¿Es posible retirar el 10% de rentas vitalicias?

-Primero, no sabemos si va a avanzar (esa moción), esperamos que no, porque tiene un carácter distinto a lo que ha sido el 10% de las AFP. Nosotros pensamos que no es bueno. Este tipo de mociones, al final, ocurren porque no se ha llegado al acuerdo básico más amplio, que es convocar a todos los chilenos, tanto al gobierno como a los legisladores de oposición y oficialistas, para buscar una solución de pensiones global.

¿Con el retiro del 10% vieron aumento en APV u otro tipo de alza?

-A nosotros particularmente APV no nos subió mucho, porque más del 96% de nuestros clientes tienen menos de $25 millones ahorrados, entonces es un segmento que ahorra todos los meses pero no mucha plata, pero sí lo que hemos visto es que gente se puso al día en deudas, lo vimos en el área de seguros e inmobiliaria, que son los mutuos hipotecarios. Hubo gente que con su 10% se puso al día, la mora mejoró mucho. Lo otro, notamos que cuando llegó el 10% gente que estaba con alguna duda de comprar, en el margen tomaron seguros, dijeron mira, me llegó una plata, en vez de gastarla -los que podían obviamente-, fueron y dijeron: contrato seguros de salud.

¿Qué falta para que las rentas vitalicias repunten?

-Hoy se ha afectado el tamaño de rentas vitalicias fuertemente, estamos viendo que solo el 8% o 10% de las personas toman la decisión vía renta vitalicia; y el 90% o el saldo restante, vía retiro programado. Con todo este ambiente de discusión de pensiones, obviamente, la gente está incierta en el sentido de si va a haber o no un segundo retiro del 10%, y eso es muy importante solucionarlo para que a futuro menos personas tengan problemas de pensiones (...) El mercado de rentas efectivamente se ha visto afectado, pero creemos que debiera volver a su tiempo más normal una vez que se despeje esta incertidumbre y también acompañado de cambios normativos, que ha sido muy bueno en ese aspecto.