Gigante global de los alimentos Cargill concreta ingreso a la propiedad de Salmones Multiexport

Multiexport Foods informó que este viernes la gigante global de los alimentos y la agricultura Cargill concretó su ingreso a la propiedad de la filial de la compañía Salmones Multiexport (Multi X).

La operación, que había sido anunciada en marzo de este año, implica que la firma estadounidense tendrá el 24,5% de las acciones de Salmones Multiexport, mientras que en parelelo la japonesa Mitsui, accionista de Multi X desde 2015, aumenta su participación accionaria en 1,13%, hasta el 24,5%.

El precio total por ambas transacciones recibido por Multiexport, que mantendrá el 51% de la propiedad de Salmones Multiexport, fue de US$300.494.419.

Multiexport Foods es una sociedad abierta en Bolsa controlada por el empresario José Ramón Gutiérrez, quien lideró las conversaciones por parte de la empresa chilena para alcanzar el acuerdo.

Gutiérrez, presidente ejecutivo de Multiexport Foods, destacó que “estamos satisfechos por haber concluido este proceso de buena manera y, a nombre de nuestra compañía, damos una cordial bienvenida a nuestro nuevo socio Cargill. Junto a ellos, Mitsui y nuestros apasionados colaboradores, avanzaremos en hacer realidad el propósito de llevar nuestro sustentable salmón desde el sur de Chile a la mesa de millones de personas en todo el mundo”.

Pacto de accionistas

En específico la operación implicó que Multiexport transfirió a Cargill 3.349.782.109 acciones y 154.069.331 acciones a Mitsui.

En Salmones Multiexport, los chilenos tendrán tres directores, mientras Cargill y Mitsui designarán a uno cada uno.

Además este verines Multiexport, Cargill, Mitsui, suscribieron, conjuntamente con Multi X, Cargill Incorporated y Mitsui & Co., Ltd, el pacto de accionistas denominado Amended and Restated Shareholders´ Agreement que había sido acordado en conjunto con la operación.