Gobierno anuncia lineamientos de proyecto de cobro de carreteras en medio de protestas de No+Tag

Luego de que esta mañana se registraran protestas en distintas autopistas de la Región Metropolitana, organizadas por el movimiento “No+Tag” –que busca perdonen las deudas del peaje automatizado y se baje su valor–, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció un proyecto de ley sobre la materia.

Según explicó en entrevista con Tele13 Radio, durante las próximas semanas el gobierno ingresará al gobierno una iniciativa que pretende “que las personas puedan reincorporarse a un sistema al que hoy no pueden porque tienen deudas muy altas”.

Así, el titular del MOP señaló que actualmente las personas registran altos niveles de endeudamiento no por las multas den en sí, “sino porque se suman intereses, gastos de cobranza, y pasan a ser círculos viciosos espantosos”.

Por lo mismo, el nuevo proyecto busca que el Estado se haga parte del sistema, logrando una unificación de las cuentas y un mecanismo que fomente el pago. “Estamos buscando los incentivos de manera que si se paga, no se cobren los intereses o gastos de cobranza, que pueden llegar a ser de un 80%”, aseguró García.

En esta línea, el ministro afirmó que “esto no significa premiar al que no paga, sino que el que paga vaya teniendo un sistema donde el cobro sea justo por el uso”.

Además, Juan Carlos García indicó que en la creación del proyecto se ha tenido en cuenta que el sistema tag está extendiéndose a todo Chile. “Estamos ampliándolo como un sistema más fácil de pago. Vamos a tener un sistema con muchos cobros sucesivos, pero con costos menores”, dijo.

En suma, el ministro de Obras Públicas planteó que el proyecto pretende conseguir un sistema de cobro transparente, fácil y sin cobros excesivos que actualmente “hacen que la mayor parte de los chilenos digan que quisieran ponerse al día, pero les dificulta demasiado”.

Respecto de las protestas del movimiento No+Tag, Juan Carlos García señaló que son personas “que están entorpeciendo las carreteras en un momento en que la gente va al trabajo, al colegio. No sé si es una medida que apunte a un sentido correcto. No están impactando al Gobierno en particular, están afectando a la gente que utiliza estas carreteras”.