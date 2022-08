Gobierno se reúne con gremios empresariales para abordar problemas de inseguridad en el comercio

Este viernes la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) junto a la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Supermercados sostuvieron una reunión en La Moneda con la ministra del Interior, Izkia Siches.

En la instancia se debatió el tema de la seguridad, específicamente en el sector del comercio. Ricardo Mewes, presidente de la CNC, señaló que los tópicos tratados con la ministra Siches tuvieron que ver con “la alta violencia con la que están actuando las bandas criminales ocasionando incluso la muerte de una comerciante en su local comercial, que fue víctima de un horrible asesinato”.

“Vimos también cómo se pueden trasladar los delitos que ocurren en los centros de las ciudades hacia los centros comerciales, dado que la gente ha empezado a migrar y se siente más segura en los centros comerciales. Y también analizamos la situación de Arica. La gente en Arica, la información que tenemos, es que está temerosa y la verdad es que nadie en nuestro país puede tener temor e ir a refugiarse en sus casas”, agregó Mewes.

Por su parte, Juan Sutil, presidente de la CPC, señaló a la salida de la reunión que “creemos que es muy importante hacer un intercambio de trabajo, un trabajo conjunto con el Gobierno y con las autoridades. No solo locales, municipales, regionales, sino también nacionales”.

Sobre el trabajo que realizarán en conjunto los grandes empresarios con el Gobierno, Sutil comentó que se reforzarán las mesas de trabajo, primero con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Luego, dijo, “en concreto hemos solicitado que los monitoreos regionales también se refuercen (...) y también trabajar en una mesa en conjunto con el ministerio de Economía que permita que los gremios puedan estar permanentemente activados con la autoridad, para que podamos transmitir y trabajar en conjunto medidas que sean atingentes a materias de seguridad”, agregó Sutil.

El presidente de la CPC además aseguró que en los últimos años el sector privado ha invertido en seguridad “casi 1 punto del PIB, que son casi US$ 2.500 millones que el sector privado no los debiera invertir porque se supone que es el Estado el que tiene que proteger a los ciudadanos. No nosotros los ciudadanos autoprotegernos”, dijo Juan Sutil.

40 horas y caída de los salarios reales

En otros temas, el presidente de la CPC también abordó la discusión sobre el proyecto de 40 horas laborales. Sobre ello, aseguró que desde el mundo empresarial les parece que “en la medida que el país va avanzando, creciendo, desarrollándose, es deseable que vaya disminuyendo el tiempo de trabajo”.

“Pero no nos podemos olvidar que estamos en una situación económica compleja y que esto hay que mirarlo con mucha responsabilidad, racionalidad y una mirada de largo plazo”, agregó Sutil.

En tanto, el presidente de la CPC también se refirió a las cifras de remuneraciones publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Sobre lo anterior, Sutil señaló que lo considera “preocupante, porque no es solo el INE, también hay medidas y opiniones e información del propio Banco Central que están proyectando una caída en el comercio para el próximo año, una caída en el crecimiento del país. Se habla de cifras cercanas entre -0,5 y -1,5. Eso afecta a las personas, afecta al trabajo, afecta a la inversión y sobre todo afecta también a la recaudación fiscal tan necesaria para poder ir avanzando en los derechos y demandas sociales”.

“Acá nosotros tenemos que trabajar en conjunto para poner en marcha al país, sino simplemente nos vamos a ver enfrentados cada vez a una situación más compleja”, concluyó el líder de los empresarios.