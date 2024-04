Goldman Sachs anota importante aumento de sus ganancias durante el primer trimestre del año

La ganancia neta atribuida del banco estadounidense de inversión Goldman Sachs registró una mejoría del 27,3% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta situarse en US$ 3.931 millones, según ha informado la entidad.

La cifra de negocio total de Goldman entre enero y marzo fue de US$ 14.213 millones, un 16,3% más que un año antes, a pesar del retroceso del 9,7% de los ingresos por intereses netos, que sumaron US$ 1.608 millones.

De su lado, los ingresos del negocio de banca de inversión aumentaron un 32%, hasta US$ 2.085 millones y los de gestión un 8,8%, hasta US$ 2.491 millones, mientras que los ingresos por comisiones sumaron US$ 1.077 millones, un 1% menos.

En el caso del segmento de formación de mercados, Goldman Sachs obtuvo ingresos de US$ 5.992 millones en el primer trimestre, un 10,3% más que un año antes.

Asimismo, la entidad de Wall Street informó de que en el primer trimestre contabilizó un impacto adverso de US$ 318 millones de dólares por provisiones por riesgo de crédito, frente al efecto positivo de US$ 171 millones registrado en el mismo trimestre de 2023.

Por otro lado, la plantilla global de Goldman Sachs en el primer trimestre se redujo a 44.400 efectivos, frente a los 45.300 al cierre de 2023.

“Nuestros resultados del primer trimestre reflejan la fortaleza de nuestras franquicias interconectadas y de clase mundial y el poder de generar ganancias de Goldman Sachs”, declaró David Solomon, presidente y consejero delegado del banco