Gonzalo Russi: “No podemos perder de perspectiva la importancia del crecimiento y de la inversión. Es lo que nos va a permitir bajar la inflación y crear empleo”

Tras la escalada anotada por el dólar en las últimas sesiones, este jueves el Banco Central anunció un paquete de intervención cambiaria. La divisa llegó a los $ 1.060 previo a la decisión del ente rector, poniendo una presión inflacionaria adicional. Tras el dato de junio, el mercado ha ido elevando sus expectativas de IPC para el año en curso.

El secretario general de Sofofa, Gonzalo Russi, abordó este y otros temas con Pulso. Dijo que el avance inflacionario es un tema que les preocupa, y que es importante retomar el crecimiento y la inversión, para ir despejando la incertidumbre interna. Por otro lado, y ante el plebiscito del próximo 4 de septiembre, dijo que como gremio no han adoptado una postura ya sea a favor del Apruebo o el Rechazo, pero indicó que están preocupados por la polarización que se ha producido con el texto.

¿Cómo ven ustedes la incertidumbre por la que atraviesa el país?

-Estamos muy preocupados. El escenario económico local y global no es muy auspicioso. El crecimiento está muy bajo, la inflación está muy alta. Hay un gran nivel de incertidumbre, y creemos que todo esto tiene impacto en las personas, y eso es lo que nos preocupa en gran parte. El dólar a este precio tiene un impacto transversal. Suben los costos de todo, igual con la inflación. El precio de los alimentos sube y sube, y vemos que hay un impacto transversal y nos tiene muy preocupados. En ese sentido, creemos que es muy importante no perder de vista la importancia del crecimiento y de potenciar la inversión. Sin inversión, sin crecimiento, vamos a perder la capacidad de generar empleos en cantidad y calidad. Eso es lo que finalmente les repercute a las personas, que mejora su calidad de vida. Estamos muy activos en las propuestas que puedan impulsar el crecimiento, y poder ayudar a salir de esta situación compleja.

Ya que tocó el tema de la inversión, de la cual se proyecta una contracción para este año y el próximo, ¿cómo ven ustedes este escenario?

-Efectivamente, las proyecciones no son muy auspiciosas, por lo tanto, creemos que debemos enfocarnos en las cosas que podemos hacer en el corto plazo, y cosas que deben estar mirando el futuro. En el corto plazo, creemos que es esencial recuperar lo antes posible el orden público y la seguridad. Este fenómeno no está solo en la Macrozona Sur, podemos decir que se ha expandido en hartas zonas del país. Es un tema que impide el desarrollo del país, y creo que deberíamos atacarlo con toda la fuerza posible. Es una muy buena noticia que se haya aprobado el estado de excepción, pero creo que no podemos descansar, y debemos seguir estando muy activos en la búsqueda de nuevas iniciativas que aseguren que seamos capaces de recuperar la paz, para poder impulsar el crecimiento sostenible del país.

Si bien ha habido una valoración a la extensión del estado de excepción, ya hay voces que piden ampliarlo a otras regiones. ¿Están de acuerdo?

-Estamos comprometidos y dispuestos a ayudar en lo que sea necesario. Cualquier iniciativa que aumente la posibilidad de recuperar el orden público y la paz debe ser evaluada en su mérito y si corresponde implementarla. Entiendo que es una noticia en desarrollo. Es muy importante que como sociedad estemos constantemente buscando iniciativas que mejoren el orden público y la recuperación de la seguridad.

¿Les preocupa el contexto inflacionario en Chile?

-Es lo que más nos preocupa, el impacto que tiene en las personas. El precio de los alimentos, del pan, bencinas que suben generan un impacto que creemos que es esencial atacar. Hay que confiar en las decisiones del Banco Central, sobre todo respetar su autonomía. Fortaleciendo la institucional del país, es la forma que nos vamos a poder desarrollar correctamente. No podemos perder de perspectiva la importancia del crecimiento y de potenciar las inversiones. Eso es lo que nos va a permitir bajar la inflación y desarrollar mejores empleos.

¿Cómo evalúan la intervención cambiaria anunciada por el Banco Central este jueves ante la escalada del dólar?

- Compartimos la preocupación por el alza del dólar, dado el impacto que tiene en el valor de nuestra moneda, y en definitiva, en el poder adquisitivo de las personas. Además, en el entendido de que esta alza responde a factores coyunturales externos y también a factores locales, es justamente el Banco Central el que dentro de sus objetivos tiene que procurar la estabilidad de la moneda y cuenta para ello con una serie de herramientas, dentro de ellas la intervención cambiara anunciada el jueves. Por lo mismo, respetando su autonomía, respaldamos y respetamos las decisiones y acciones del ente emisor, las que toma de manera informada y en base a evidencia técnica, y que buscan mejorar la calidad de vida de las personas.

Además de la seguridad, ¿qué otros temas deberían abordarse para despejar esta incertidumbre?

-Como le comenté, estamos en procesos de cambio, por lo tanto, la idea es que los procesos de vayan desarrollando y eso vaya generando una mayor certeza, para promover las inversiones y el crecimiento. Son procesos de mediano plazo, no son de un día para otro; por lo tanto, hay que ir trabajando con responsabilidad y siendo metódicos.

¿La reforma tributaria que ya se presentó ayuda a despejar la incertidumbre?

-Efectivamente, haber conocido el proyecto nos pone en el pie de que tenemos que empezar a conversar sobre este proyecto. Queremos contribuir para que esta reforma sea exitosa. Hemos participado en el proceso de diálogo ciudadano. Planteamos nuestras propuestas. Hemos estado en conversaciones. Sin embargo, creemos que para financiar todo lo que se necesita financiar, por un lado, está la recaudación tributaria, pero no hay que dejar de lado el crecimiento económico, potenciar las inversiones, eliminar las incertezas, y de esta manera poder promover que haya más inversión y crecimiento. Con eso los países recaudan más, y también buscar cómo hacer más eficiente el gasto público, de manera de poder recaudar por ese lado.

Se viene luego el plebiscito de salida. ¿Ustedes ya se definieron por el Apruebo o Rechazo como gremio?

-Como gremio no nos hemos definido, y es una decisión personal. No es oportuno compartir las opiniones personales. Sin embargo, estamos preocupados por este proceso. Básicamente, la primera preocupación es el nivel de polarización que se ha visto. Todos teníamos expectativas de que este proceso fuese un proceso que entregara un proyecto de Constitución para todos, que nos uniera, la casa para todos. Es un proceso que creemos que no resultó. En ese sentido, vemos que hay un riesgo importante de separación y polarización. Luego, hay puntos dentro del proyecto que generan inestabilidad. Hay conceptos que terminan en incertezas regulatorias, que luego afecta al crecimiento y la inversión. Es muy importante lo que vaya a pasar en el plebiscito. Creemos que las personas tienen que ir a votar, que se informen, que voten a conciencia, porque quizás es una de las decisiones más relevantes que ha tenido Chile en los últimos 30 o 40 años.

La importancia de la sostenibilidad

¿Cómo ha sido su trabajo en el tema de la sostenibilidad?

-Es importante destacar que estamos convencidos que la empresa es un actor relevante del país y la sociedad en general. Desde esa convicción, creemos que es necesario estar constantemente desafiando a las empresas para lograr un desarrollo más sostenible del país. Dentro de eso, las empresas deben poder ser capaces de identificar como aportan a la sociedad, al mismo tiempo que generan valor a todos los actores que están asociados a la empresa. En Sofofa queremos ser parte y ser motor de los cambios que exige la sociedad, para impulsar un desarrollo sostenible del país completo, poniendo a las personas al centro de la actividad empresarial. Desde ese prisma es que hemos estado trabajando en la sostenibilidad desde hace varios años. Es el rol que tenía como secretario del Comité de Desarrollo Empresarial Sostenible, que es un rol que vengo ejerciendo en los últimos cinco años antes de asumir la secretaría general. Lo venimos impulsando a través de tres grandes ejes de trabajo. Por un lado, tenemos la identificación de buenas prácticas empresariales, de manera que las empresas puedan conocer y adoptar libremente las mejores prácticas en materia de sostenibilidad. Luego, tenemos un músculo que hemos ido desarrollando que trata de impulsar proyectos sostenibles. Desde la Sofofa usamos la fuerza que tenemos de convocar empresas, sociedad civil y gobierno, para pilotear soluciones y que luego sean escalables. El tercer eje es el de las propuestas de políticas públicas. Estamos constantemente velando por identificar mejores propuestas para impulsar un desarrollo sostenible de la actividad empresarial en el país.

¿Cuán importante es el tema de la sostenibilidad hoy en la sociedad?

-Es cada vez más importante. A medida que las sociedades se van sofisticando, van evolucionando en sus necesidades, en sus requerimientos. Las personas empiezan a exigir distintos niveles de sostenibilidad a la sociedad en su conjunto, tanto los gobiernos, como las empresas. Por lo tanto, las empresas están desafiadas, porque la sociedad está constantemente en cambios, en constante evolución; por lo tanto, las empresas deben estar sintonizadas con lo que se requiere. Deben también estar impulsando ese desarrollo sostenible. Cada vez más vemos que las empresas están tomando este tema como muy importante en su gestión y en su sostenibilidad de largo plazo. Estamos en un momento donde la sostenibilidad está siendo un hito transversal, está siendo una preocupación de todos los actores. Hemos ido viendo que para enfrentar este desafío es muy importante la colaboración de todos los actores. Queremos ser parte de los cambios, queremos ser motor de esos cambios para impulsar el desarrollo sostenible de Chile.

Hoy está muy instalado en la ciudadanía el cuidado del medioambiente. En este sentido, ¿cómo fue impulsar este acuerdo de producción limpia de ecoetiquetado?

-La ecoetiqueta nace de este músculo que comentaba de desarrollar proyectos colaborativos. Estuvimos analizando cómo poder aportar desde la Sofofa en la implementación de la Ley REP. Así es como nace esto. Descubrimos que faltaba información para los consumidores. La Ley REP es algo que se está discutiendo hace muchos años, pero es algo que a los consumidores no se les acerca. Dijimos cómo podemos impulsar desde la Sofofa alguna iniciativa que lograra llevar la Ley REP a las casas, y que eso promoviera una implementación exitosa. Ahí es como llegamos a la ecoetiqueta, y convocamos a una mesa público-privada, que finalmente lo logramos hacer a través un acuerdo de producción limpia, que es un vehículo que tiene el Estado y que funciona muy bien para proyectos de este tipo. Invitamos a muchos actores. La ecoetiqueta tiene dos objetivos, por un lado, destaca los envases que son reciclables en Chile hoy y, por otro lado, entrega información para ver cómo disponer el envase posconsumo.

¿Cómo se ha avanzado en el índice ESG-Sofofa?

-Ese indicador lo lanzamos hace un mes, internamente. Es un indicador que construimos con el objetivo de poder impulsar los temas de ESG dentro de las empresas. Este indicador busca dos cosas. Por un lado, que las empresas puedan entender cómo están con respecto al promedio a distintos benchmark. Entonces las empresas van a recibir un informe individual, confidencial, con sus desempeños comparados con el promedio, que es información que como gremio no vamos a tener. Como gremio lo que sí vamos a tener es la información agregada de todas las empresas, y con eso vamos a entender dónde hay más brechas, porque sabemos que hay brechas. Este indicador nos va a permitir poder orientar mejor nuestros esfuerzos como gremio, para desarrollar este tipo de iniciativas. Es un indicador que busca que las empresas puedan entender cómo están y que puedan orientar sus acciones individuales, y también nos va a entregar información, para que aumentemos nuestras acciones colaborativas.