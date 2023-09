Gremio del comercio analizará proyecto del Sernac para verificar que no se afecten principios constitucionales

Luego que el Presidente Gabriel Boric firmara para su envío al Congreso el proyecto de ley que fortalece el Sernac, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio dijo que el gremio se encuentra analizando la iniciativa para constatar que no se afecten los principios constitucionales.

“Valoramos lo señalado por el Presidente Boric en relación a que esta iniciativa legal se hace cargo de los cuestionamientos de orden constitucional que tuvo el anterior proyecto acerca de que el Sernac no debiera transformarse en juez y parte en la resolución de las controversias vinculadas a las relaciones de consumo. Tendremos que revisar en detalle el proyecto de ley para verificar si efectivamente se logra fortalecer la institucionalidad del Sernac sin afectar principios constitucionales”, afirmó.

Sin embargo, indicó “lamentamos no haber sido considerados desde un inicio en la elaboración de esta propuesta. A nuestro juicio, el diálogo social es una herramienta que no debiera aplicarse solo en materias laborales, sino que en todo ámbito de temas”.

Procedimiento sancionatorio

Pakomio sostuvo que es importante que se establezcan con claridad los criterios para determinar cuándo un proceso de mediación entre consumidores y empresas que no logra llegar a buen puerto amerita el inicio de un procedimiento sancionatorio, ya que el hecho de que no se logre arribar a acuerdo entre empresa y consumidor no debe necesariamente implicar el inicio de un procedimiento sancionatorio.

“También queremos destacar algo que mencionó el Presidente en su discurso y que es que la gran mayoría de las empresas cumplen y tienen una sana relación con los consumidores. El comercio, en particular, genera la mayor cantidad de transacciones a nivel nacional y menos del 1% de estas termina en reclamos”, añadió.

Por su parte Esteban Halcartegaray, presidente de la Asociación de Marcas del Retail, señáló que “si bien consideramos que es importante contar con un Sernac que funcione de manera eficiente, regule, fiscalice y vele por la protección de los derechos de los consumidores, creemos que este proyecto de ley le otorga facultades que pueden llegar a ser discrecionales Y le permite aplicar multas sin un juicio previo”.

En este sentido recalcó que “con el nuevo proceso sancionatorio, se le otorga al Sernac la facultad de sancionar, además de la que ya tiene de fiscalizar, cuestión que lo convierte en juez y parte, lo que nos parece, puede generar arbitrariedades que limiten un justo proceso”.

La nueva iniciativa surge luego que a inicios de 2018 el Tribunal Constitucional resolviera quitar al Sernac las facultades sancionatoria, normativa y de conciliación incluidas en el proyecto de ley que fortalece la protección de los derechos de los consumidores.