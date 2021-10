Hacienda emite bonos por más de US$ 1.100 millones en moneda local y se acerca al monto máximo de colocaciones prevista para este año

hace 48 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Según indicaron desde Hacienda, la letra emitida este martes alcanzó una demanda de 2,4 veces lo ofertado. Y considera un monto de aproximadamente US$ 714 millones, y la reapertura del BTP-2030 por US$ 169 millones y del BTU-2030 por US$ 220 millones.