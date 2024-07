Hacienda saca a Hernán Frigolett del SII y nombra como director subrogante a Javier Etcheberry

Cuando ya está en marcha la segunda mitad del gobierno, este lunes el Ministerio de Hacienda anunció un sorpresivo cambio en el Servicio de Impuestos Internos (SII): informó la salida de Hernán Frigolett del cargo de director con fecha 8 de julio, mientras que el histórico extimonel de la institución, Javier Etcheberry, quien aterrizó precisamente en esta misma jornada en el cargo de subdirector de Asuntos Corporativos, será quien desde el otro lunes asuma de manera subrogante como reemplazante de Frigolett.

Eso, hasta que finalice el concurso público en búsqueda de un nuevo director mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), cuya fecha de convocatoria aún no ha sido anunciada, pero respecto del cual, según comentan fuentes conocedoras del asunto, desde ya el mismo Echeberry piensa postular para mantenerse en ese puesto.

Frigolett llegó como cabeza del servicio en abril de 2022, en reemplazo de Fernando Barraza, nombrado por el actual gobierno. Según explicó Hacienda, Frigolett asumirá otras funciones relacionadas con política económica y social, las cuales se darán a conocer de manera oficial más adelante, pero trascendió que podría asumir como embajador de Chile ante la Ocde, en París, cargo que hasta ahora desempeñaba el abogado y experto tributario Francisco Saffie.

Según fuentes cercanas al SII, Saffie renunció a su cargo y volverá a Chile para ser asesor del Ministro de Hacienda, Mario Marcel. “Se iría a una nueva área de coordinación en Hacienda”, revela un abogado cercano a Teatinos 120.

Saffie -cuya pareja hoy es Paula Pacheco, hija de Máximo, el actual presidente del directorio de Codelco- fue durante 2023 el secretario técnico de los diálogos tributarios que impulsó Hacienda para viabilizar la reforma tributaria que había sido rechazada en su idea de legislar en marzo del año pasado, la que ha sido la derrota política más dura para Marcel en su cargo. A su vez, con anterioridad, Saffie fue uno de los padres de la norma antielusión de la reforma tributaria de Michelle Bachelet en 2014.

“El Ministerio agradece el desempeño de Frigolett en estos 27 meses como director del Servicio, quien durante un período muy complejo logró sacar adelante las tareas tales como asistir el proceso de cambios en la normativa tributaria contribuyendo al crecimiento, a la certeza jurídica y el financiamiento de programas sociales para el desarrollo del país; asegurar e incrementar la recaudación de impuestos; reducir la evasión fiscal, fortaleciendo la fiscalización y promoviendo más y mejores servicios que faciliten el cumplimiento tributario; y fortalecer los procesos internos, tecnológicos y gestión de recursos, para mejorar la satisfacción de los contribuyentes, y avanzar en la modernización institucional”, expresaron desde Hacienda.

El aterrizaje de Etcheberry

Cercanos a Hacienda creen que la llegada de Javier Etcheberry al SII busca allanar el camino para ampliar el levantamiento del secreto bancario como parte del denominado pacto fiscal. La oposición se ha abierto a aprobar la iniciativa siempre y cuando se mejore el gobierno corporativo del SII y modificar el sistema de nombramiento del director de la institución, quien es clave en el levantamiento del secreto bancario.

“El director del SII que va a tener esa facultad no puede responderle al gobierno solamente (...) cuando uno le entrega una facultad tan importante a un director del SII, tiene que ser una persona que por la forma de haberse nombrado le dé garantías a todos, y la forma en que se nombra hoy al SII le da garantías sólo al gobierno que en ese momento está ejerciendo”, dijo la semana pasada la carta presidencial de la oposición, Evelyn Matthei.

Etcheberry, quien es padrastro del senador de Evópoli y miembro dela Comisión de Hacienda, Felipe Kast, es reconocido transversalmente como técnico de excelencia y que da garantías a todos los sectores.

El ingeniero industrial de la Universidad de Chile y Doctor of Philosophy - PhD, Industrial and Operations Engineering de la Universidad de Michigan, que actualmente tiene 77 años, es un histórico de la Concertación. Renunció a su militancia del PPD hace casi dos décadas, alrededor del año 2007, y actualmente no milita en ningún partido.

Anteriormente Etcheberry ya había ejercido como director del SII, entre marzo de 1990 y enero del 2002, durante los gobiernos de los expresidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, y Ricardo Lagos. En ese momento, lideró el proceso de modernización del SII, y se convirtió en mentor de Barraza.

Más tarde fue biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, entre enero de 2002 y enero de 2005, durante el gobierno de Lagos. Tras dejar dichas carteras, se desempeñó como presidente ejecutivo de BancoEstado hasta junio del 2006.

Luego de eso, estuvo más presente en el ámbito empresarial, especialmente en medios de pago, donde batalló para que Transbank dejara de ser un monopolio. “En el ámbito privado ha realizado consultorías y fue CEO de Klap (junio 2006 - febrero 2024) y de Tenpo (julio de 2019- mayo de 2020), ambas empresas de tecnología de pago”, detallaron desde Hacienda. Fue uno de los fundadores de Multicaja en 2007, empresa que vendió en 2019, aunque siguió desempeñándose como presidente ejecutivo.

El 4 de junio Etcheberry acudió a presentar ante los senadores de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias o antievasión. Entre otras cosas, allí dijo que no es partidario de debilitar las actuales atribuciones que tiene el director del SII.

“Si bien se estima indispensable actualizar y modernizar algunas normas tributarias, que permitan al SII ejercer su responsabilidad de controlar que se cumpla la ley y se paguen los tributos, y facilitar que eso suceda, obviamente el SII también tiene que colaborar con otras tareas nacionales, como son que la economía crezca, que se desarrolle el país, que se modernice el país, y que disminuya la delincuencia, las mafias, los carteles, y todo eso que me tocó también como director, apoyar mucho la lucha contra otro tipo de delitos. Muchos de esos delitos tienen también una componente tributaria, entonces, es importante perseguirlos desde el punto de vista tributario y colaborar con las otras autoridades”, manifestó.

Al respecto, agregó: “Como esa es una tarea difícil, es importante que quien ejerza de director o directora del SII, tenga las atribuciones suficientes, por lo tanto, yo no soy partidario de debilitar las actuales atribuciones que tiene la primera autoridad del SII”.