Hernán Frigolett es designado como nuevo director del Servicio de Impuestos Internos

Este martes el ministerio de Hacienda informó que el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia al cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII) a Fernando Barraza Luengo. En su reemplazo se designó al economista Hernán Frigolett Córdova.

Frigolett, ex Tesorero General de la República, era una de las cartas que más había tomado fuerza en los últimos días. Entre los nombres que se barajaron también estuvo el de Francisco Saffie, abogado que trabajó en la Comisión de Reforma Tributaria y Convergencia Fiscal en el periodo de la segunda vuelta presidencial.

El nombramiento de Frigolett se da en medio de las críticas por parte de funcionarios del SII, quienes habrían solicitado al ministerio de Hacienda la renuncia de Barraza, a quien le quedaban dos años y medio en el cargo.

Así, el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, señaló recientemente que quien asuma el cargo tiene que cumplir con una serie de requisitos como “no tener conflictos de interés, que no sea asesor o haya sido asesor tributario, y que además tenga conocimiento del sector público, junto con conocimiento tributario para hacer los cambios internos que se necesitan”.

Marcos González, presidente de la Asociación de Funcionarios del SII, en sintonía con lo dicho por Apablaza indicó que el gobierno debería considerar para la designación del cargo “a una persona con comprobada vocación y experiencia en el servicio público, vasto conocimiento del sistema tributario nacional e internacional, convicción respecto a los enfoques tributarios que favorecen los intereses superiores del Estado”.

El nuevo director del SII

Hernán Frigolett es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de University of London. Desde octubre de 2018, se desempeñaba como investigador en el Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos.

Además, Frigolett cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Entre 2014 y 2018 se desempeñó como Tesorero General de la República. Además, entre 1986 y 1999 ejerció diferentes jefaturas de área en el Departamento de Cuentas Nacionales en el Banco Central.

Frigolett realizó consultorías a organismos internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y la Cepal, además de entidades del sector privado.

También, el nuevo director del SII ha prestado asesoría a países como Honduras, Panamá, Guatemala, República Dominicana. En Chile ha liderado el desarrollo de modelos de compilación estadística en diferentes ministerios.

El ingeniero comercial ha sido docente en diferentes universidades chilenas y es autor de varias publicaciones.