Hacienda y nuevo retiro del 10% de las AFP: “Chile quiere una nueva Constitución (...) Y la reforma constitucional que aquí se discute es una forma de crear una Constitución sin seguir las normas”

Hoy se vota en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la idea de legislar un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. En medio de la sesión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo una presentación donde señaló que “Chile quiere una nueva Constitución y quiere que ésta sea redactada por personas electas para dicho fin”.

Sin embargo, señaló que “la reforma constitucional que aquí se discute, quiero decirlo con toda claridad: es una forma de crear una Constitución sin seguir las normas que la misma Constitución establece para ser reformada, a través de un resquicio, porque todos sabemos que las ideas que aquí se proponen, general gasto fiscal, y es un gasto fiscal permanente”.

En ese sentido, comentó que el primer retiro del 10% significa para el Fisco “más de US$3.400 millones en gasto directo, sin obviar el tema tributario, que es bastante cuestionable, por cierto, que se hagan retiros sin pagar impuestos y permitiendo inversiones en APV con franquicias tributarias. El segundo retiro son US$2.800 millones”.

Al respecto, agregó que “este es un gasto permanente para el Fisco, para todos los gobiernos, para toda una generación. Entonces, pareciera que este resquicio va en contra de la prerrogativa exclusiva que tiene el Ejecutivo en esta materia, lo mismo en aquellas cuestiones que versan sobre seguridad social”.

Briones continuó comentando que “ambas materias, insisto, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en un régimen presidencial. Régimen que por supuesto está sujeto de escrutinio en una nueva Constitución. Ese es todo el punto, eso es sujeto de escrutinio, de análisis, de discusión, en una nueva Constitución, en el proceso constituyente. Pero hoy tenemos la Constitución que nos rige, y entonces me pregunto, si se busca modificar la Constitución sin seguir las reglas, el espíritu de las reglas constitucionales de reforma, y abordando materia que la misma Constitución ha establecido como de materia exclusiva, me parece a mí que hay una pregunta razonable: si acaso lo que se hace en el fondo, no es crear una nueva Constitución, y como bien ya decíamos, en la señal inequívoca de la votación de este domingo, para crear una nueva Constitución, la ciudadanía ha hablado fuerte y claro, y ha dicho que quiere a nuevos actores que la redacten”.