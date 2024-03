Hapag-Lloyd reporta importante caída en sus ganancias en 2023 y anuncia proyecciones para este año

La naviera alemana Hapag-Lloyd- en la cual Vapores tiene un 30% de las acciones- entregó sus resultados correspondientes al año pasado, y además dio a conocer proyecciones para el año en curso. La empresa tuvo una importante caída en sus utilidades en 2023. Esta situación ya había sido adelantada por la empresa en enero pasado.

En concreto, la empresa reportó utilidades por US $3.919 millones en 2023, muy por debajo de los US$17.959 millones obtenidos en 2022, y de los US$10.750 millones de 2021. De todas formas, la empresa indicó que este es el tercer mejor resultado de su historia.

“Logramos el tercer mejor resultado del Grupo en la historia de nuestra compañía, aunque es significativamente menor que en 2022, que fue excepcional, debido a la normalización de las cadenas de suministro globales. Aumentamos considerablemente la satisfacción del cliente y la digitalización de nuestra flota de contenedores. Expandimos significativamente nuestro negocio en el segmento de Terminales e Infraestructura y crecimos con nuestras actividades de transporte marítimo en India y África. Redujimos nuestra huella de carbono, dando otro paso hacia nuestro objetivo de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2045″, dijo en un comunicado Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd AG.

En otras cifras, la compañía naviera registró un EBITDA por US $4.825 millones en 2023, debajo de los US$20.500 millones de 2022. El Ebit registró una baja año contra año hasta US $ 2.738 millones.

La empresa propuso un dividendo de EUR $9,25 por acción para el año financiero 2023, lo que equivale a un total de EUR $1.600 millones, y es el tercer monto más alto que ha pagado la naviera.

En cuanto a las proyecciones para el año en curso, la empresa espera que el Ebitda esté en un rango de US $1.100 millones a US $3.300 millones, por debajo del 2023. Estiman un Ebit en el rango de US menos $1,1 mil millones a $1,1 mil millones, muy por debajo del año pasado. Eso sí, indicaron que estas estimaciones están sujetas a la incertidumbre, debido a temas geopolíticos y la volátil evolución de los fletes.

“Hemos comenzado el actual año financiero de manera satisfactoria, pero el entorno económico y político continúa siendo volátil y desafiante, especialmente en vista de la situación actual en torno al Mar Rojo. Por lo tanto, proyectamos ver una disminución general en las ganancias en 2024. Como parte de nuestra Estrategia 2030, nos enfocaremos aún más intensamente en la calidad y la sostenibilidad. Seguiremos creciendo en nuestro nuevo negocio de Terminales e Infraestructura, así como en nuestra participación y cartera de transporte intermodal. Al mismo tiempo, también necesitaremos reforzar nuestra posición entre las 5 principales compañías en el mercado global y realizar mejoras en términos de eficiencia de costos y productividad”, agregó el CEO.